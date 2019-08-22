Twitter指華網軍 英學生呼冤

24歲的伊韋齊奇（Luka Ivezic）生於克羅地亞，過去未曾踏足中國，現時在英國倫敦國王學院研究假消息及政治，最近才完成一篇論文，主題為「虛假資訊及人工智能如何強化中國及俄羅斯用以誤導我們的工具」。Twitter周一移除多個中國違規帳戶，稱這批帳戶涉嫌刻意及針對地在港煽動不和，而且有足夠證據顯示行動獲國家支持，其中包括伊韋齊奇的帳戶 @TechPoliticist。伊韋齊奇形容這件事發生於他身上「頗為諷刺」，其實他也曾發文評論西方國家使用中國電訊巨頭華為產品的安全隱憂。

疑買追隨者出事

伊韋齊奇與擔任羅兵咸永道網絡安全合伙人的父親亦有經營另一個Twitter帳號，專門撰寫有關科技相關的文章。該帳號雖未有被列入中國違規帳戶名單，惟同樣遭暫停。其父親推斷最有可能的解釋是去年12月，他聘請了一名社交網站專員負責增加其帳戶的追蹤人數，對方涉嫌用錢購買追蹤者或機器人，導致他們的帳戶遭暫停。從技術層面而言，這些買回來的追蹤者帳戶事後或有可能被中國控制，用作網絡宣傳活動。

Twitter則表示已就有關個案再度展開調查，重申團隊確認帳戶「與虛假資訊網絡有連繫」，但會從名單上刪除伊韋齊奇的帳戶以保護其私隱。

（BBC）