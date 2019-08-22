fb新功能助保私隱 關瀏覽紀錄減廣告

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fb一直追蹤用戶使用不同程式和瀏覽網站的習慣，以在fb提供度身訂做的廣告吸引用戶點擊以賺取收入，但fb近年受到私隱醜聞困擾。周二推出名為「Facebook以外的活動」（Off-Facebook Activity）功能，能夠讓用戶查看相關數據分享紀錄，並關閉部分或全部的數據共享功能。

fb稱，當用戶啟用上述功能，fb便會從其他應用程式或網站傳給fb的數據中移除相關用戶的個人身分信息。這意味瀏覽紀錄與個人資料分開，因此fb不會知悉用戶瀏覽過什麼網站、做過什麼，亦不會顯示有關廣告。fb承認，新功能會對公司廣告業務有一定影響，但認為讓用戶控制自己的數據更為重要。

大西洋證券公司（Atlantic Equities）分析師科特韋爾（James Cordwell）認為，原本的數據共享功能的資料對fb相當有價值，能夠讓fb向廣告商提供方法接觸那些本身對產品或服務有興趣的網民。然而他質疑有多少fb用戶會使用新功能，因為用戶要另外打開程式的設定頁面，相信影響「在可控範圍內」。

（路透社/TechCrunch）