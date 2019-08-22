馬杜羅認幕僚與華府密談數月

馬杜羅說：「我確認數月以來特朗普政府及我主持的玻利瓦爾主義政府之高級官員有聯繫——這得到我的准許。透過不同渠道，有不同的聯繫。」

美國網媒Axios周日報道，委內瑞拉制憲大會議長卡韋略（Diosdado Cabello）有份參與跟特朗普政府官員的「秘密通訊」，其對口單位是特朗普的首席拉美事務顧問克拉韋爾-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）。

卡韋略是馬杜羅的政治盟友，在後者解散國會另組制憲大會時獲安排成為議長，是委內瑞拉其一政治實權人物。

美媒：反映委政府內部分裂

Axios報道指部分特朗普官員認為卡韋略跟美方接觸，反映馬杜羅內部逐漸崩潰。美聯社則指卡韋略「跟特朗普政府中某人有緊密聯繫」，美國則希望跟卡韋略接觸，可以加劇馬杜羅政府最高層內鬥。

美國的拉美人權關注組織「拉美華盛頓辦公室」委內瑞拉專家拉姆齊（Geoff Ramsey）認為，上述報道是「非常好的兆頭」，「這顯示（馬杜羅）政府最高層明白到情况不可持續。我認為那些人正尋求某種（來自美國的）保證，確保他們不會有囚禁於邁亞密某監獄的結局」。

（衛報）