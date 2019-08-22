倡俄重返G7 特朗普稱很多事要商討

指被逐「因普京比奧巴馬聰明」

G7在俄羅斯1997年加入後改稱八國集團（G8），但因2014年俄羅斯吞併烏克蘭的克里米亞後被逐出組織，變回目前的G7。特朗普稱讓俄羅斯重返G7更適合：「這（組織）應該是G8，因為很多要商討的事情都與俄羅斯有關。」他又稱俄羅斯被逐出組織，是「因為普京比美國前總統奧巴馬更聰明」。G7會議周六起在法國比亞里茨（Biarritz）舉行，特朗普有關言論或引起其他成員國不滿。

路透社引述法國外交消息人士昨日稱注意到美國的建議，認為俄羅斯能否重新加入，要視乎該國與烏克蘭和談的進展。法國是今年G7的輪任主席國，2020年則由美國接任，美國有線新聞網絡（CNN）報道，法國總統馬克龍周二與特朗普通電話時，曾提議明年讓俄羅斯重新加入。

普京周三訪芬蘭 示威「相迎」

另外，俄羅斯總統普京周三會到芬蘭首都赫爾辛基，跟芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）會面；兩人一直都有定期舉行會面。普京抵埗前有人權組織在赫爾辛基的總統府附近示威，抗議克宮早前在俄國拘捕大批示威者。

（路透社/法新社）