欲購格陵蘭 不滿丹麥首相回絕 買島風波 特朗普撤訪丹麥

首相稱美強大盟友 無損合作

按既定安排，特朗普會先在8月31日到訪波蘭，下月2至3日轉抵丹麥國事訪問，跟弗雷澤里克森和格陵蘭自治區總理基爾森會面，並出席一系列雙邊會談及跟商界領袖會面。弗雷澤里克森相當重視有關會議，稱美國是丹麥於北約最重要和強大的盟友。

《華爾街日報》上周四指特朗普有意洽購格陵蘭，惹來各方關注；弗雷澤里克森周日表明不會出售格陵蘭，形容特朗普的建議荒謬。格陵蘭擁有豐富礦物資源並位處重要戰略位置，一直受中國、俄羅斯和美國等國注意。

特朗普周一承認有意買格陵蘭，又在Twitter上載一幢特朗普大樓顯得格格不入地建於格陵蘭的合成照，說：「我保證不會在格陵蘭這樣做。」他周二在Twitter貼文宣布押後訪問丹麥：「基於首相弗雷澤里克森表明無意討論洽購格陵蘭的回應，我會推遲原定兩周後會面的日子……期待未來再安排跟她會面！」此前數小時，美國駐丹麥大使桑茲（Carla Sands）才在Twitter上載寫有「Trump」一字的廣告牌照片，表示丹麥已準備好特朗普的到訪。

前外相轟「自戀的傻子」

丹麥政界對事件感到難以置信，認為特朗普無禮。丹麥前外相瑟芬達爾（Villy Sovndal）說，特朗普的決定證明他是一個「自戀的傻子」。另一前外相詹森（Kristian Jensen）指事情陷入一片混亂，令原本加強對話的大好機會變成一個外交危機。丹麥人民黨外交發言人埃斯珀森（Soren Espersen）認為特朗普冒犯了邀請他到訪的丹麥女王瑪格麗特二世。丹麥王室則發出簡短聲明，對特朗普取消外訪感意外。

弗雷澤里克森坦言對特朗普取消訪問感「懊惱及驚奇」，但強調此事不會影響丹麥及美國的戰略、軍事及商業合作。她又表示，北極地區最近發展正需要丹麥、格陵蘭及美國加強合作。

（路透社/法新社/紐約時報/金融時報）