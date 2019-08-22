亞馬遜錄破紀錄林火惹關注

周一（19日）約下午3時，濃煙隨強風吹至聖保羅市，使當地在一個小時左右驟然由白晝變為黑夜；市民迪亞斯說：「人人都在談論，因為即使雨天，一般不會暗成這樣。」巴西國家氣象研究所（Inmet）氣象官員維萊拉（Franco Vilela）稱，那是逾兩千幾公里外亞馬遜熱帶雨林火災產生的煙霧懸浮粒子，結合海岸濕冷空氣所致。

博索納羅斥有人縱火誣衊政府

巴西國家太空研究所（INPE）稱巴西為今年林火最多的國家。它周二引用衛星數據指出，今年迄8月20日偵測到72,843宗亞馬遜雨林，不僅多過去年全年39,759萬宗，且為2013年起有紀錄以來之最。自上周四起，還觀察到逾9500宗森林大火，大多數在亞馬遜州。

雨林大火促使亞馬遜州本月初宣布緊急狀態。其鄰近的朗多尼亞州受火災濃煙覆蓋。毗連秘魯的阿里克州自上周五處於環境警戒狀態。農業邊界觸及亞馬遜盤地的馬托格羅索州與帕拉州，火災均趨增。

Twitter周一湧現逾15萬則標籤「為亞馬遜祈禱」的帖文。有些抱怨「世界之肺」亞馬遜大火燒了逾兩星期，卻不像巴黎聖母院大火般，獲舉世傳媒注重報道、富豪競相為修復捐款。另有一些批評巴西總統博索納羅對亞馬遜森林的破壞置若罔聞。

官方INPE數據顯示自博索納羅1月上台起，亞馬遜雨林毁林面積4699平方公里。保育人士抨擊他縱容在亞馬遜範圍開墾、採礦、伐木。惟博索納羅質疑數據不確，指摘INPE損害國家聲譽及開除主管。

博索納羅面對雨林火災失控質問，不滿被視若公元64年引發羅馬大火的尼祿皇帝「放火燒亞馬遜」。他歸咎農民在旱季火耨清理農地，到昨日又憑空指控非政府組織在政府撤減資助後縱火。

然而美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）指亞馬遜的天然水分和濕度使之向來相對抗火，今天的熱帶雨林火災是人類活動與乾旱造成。

災情異常 原因說法不一

INPE研究員塞策（Alberto Setzer）指把野火歸咎於旱季或自然現象並不準確，說：「今年亞馬遜地區的氣候或降雨量沒有任何異常，僅略低於平均水平。乾燥季節為生火和火勢蔓延創造了有利條件，但起火是人為的，無論是故意抑或偶然。」世界自然基金會（WWF）亞馬遜項目負責人梅洛（Ricardo Mello）表示，火災是「近期數據顯現森林砍伐增加的結果」。

（法新社/路透社/CBS/BBC/歐洲新聞台）