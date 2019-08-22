日韓分歧未解 衝擊情報分享 恐動搖安全體系 華府施壓促首爾續簽

韓促撤銷出口管制 日方拒絕

韓聯社稱，康京和跟河野太郎會見約35分鐘，主題圍繞日本對韓出口管制、二戰被強徵韓籍勞工索賠案和朝鮮半島局勢等。二人在對韓日矛盾的意見分歧仍較大，但就為化解矛盾而保持對話達成共識。康京和再對日方將韓國剔出出口「白名單」一事表達遺憾，並指當前形勢嚴峻，強烈敦促日本政府立即撤銷相關措施。河野太郎其後闡明日方原有立場。

韓聯社：最快今日公布續簽否

外界最大焦點落在《韓日軍事情報保護協定》（韓日GSOMIA）續期問題。會後康京和及河野皆未回應會否續簽協定的問題，韓聯社引述外交官員稱，河野太郎在會中首先提到協定問題，康京和僅回答正在討論。該消息指會談意義在於重啟韓日外交部門對話，修復出口管制部門間的對話是關鍵。

韓聯社昨日引述青瓦台相關人士稱，青瓦台最快會在今日公布是否續簽GSOMIA，目前在研究經國安會協商後，由國家安保室第二次長金鉉宗對外公布相關內容的方案。

日本7月初宣布加強對韓國出口3種半導體原材料的監管，到本月初更將韓國剔出出口「白名單」，以回應日企被罰賠償二戰強徵勞工的爭議，令日韓關係驟見緊張。韓國其後以同樣方式還擊，但傷害效果遠遜，因此韓國傳出考慮以拒絕續簽韓日GSOMIA，以放棄跟日本交換情報作為報復。韓國還把矛頭指向早年核災影響，食品醫藥品安全廳昨日宣布，明天起加倍抽查日本出產部分加工食品和農產品之放射性物質。

韓國有意放棄韓日GSOMIA的想法，令當初推動兩國簽署協定的美國大為緊張，擔心妨礙其東亞以至印太地區的安全合作佈局，因此近期向韓國施壓。國務卿蓬佩奧本月初更趁美日韓外長會議協助斡旋，但當時康京和及河野太郎幾乎不歡而散，雙方甚至沒當眾握手就離開。美國海軍陸戰隊新任司令伯格（David Berger）昨日表達對日韓關係倒退的擔心，強調日韓分歧以外也有共同利益，相信政治人物可解決事件。

王毅促團結 暗批美文明衝突論

金鉉宗今日將會見正在韓國訪問的美國國務院朝鮮問題特別代表比根（Stephen Biegun），估計二人或主要討論美朝核談判，但也有可能就GSOMIA問題交換意見。韓聯社有觀點認為，鑑於韓美日情報合作的重要性，青瓦台可能決定順延協定，但以此反擊日方經濟報復的輿論呼聲亦高漲，因此青瓦台還在最後權衡。青瓦台政策室長金尚祚昨稱，政府尚未下決定，承認以美日韓為中心的東北亞安全合作非常重要，難以輕易下定論。

中日韓外長會議前夕，曾傳出中方亦想協助調解日韓矛盾，但影響似乎不大。新華社引述國務委員兼外長王毅的發言，亦未有多談到韓日爭拗。他只指三國應團結一致，共迎挑戰，三方合作要超越彼此的分歧和矛盾。他還不忘暗批美國，聲言「面對沉渣泛起的所謂『文明衝突論』，中日韓作為亞洲國家，應當發揚東方智慧，倡導文明互學互鑑」。

（韓聯社/共同社/新華社）