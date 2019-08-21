「含氟水損智力」研究惹質疑 指對男胎影響更大 專家有保留

今次研究刊登於《美國醫學會兒科醫學期刊》（JAMA Pediatrics），加拿大約克大學的研究人員分析來自當地6個城市共512對母子和母女的數據，其中逾四成人生活於供應氟化水的地區，這批兒童都是在2008年至2012年間出生。研究人員觀察母親在懷孕期間尿液樣本的氟化物濃度，其中有400人同時記錄每日的飲水量，以便估算每日的氟化物攝取量。

加國研究孕婦 子女智商降3.7點

她們的子女在3至4歲時接受智商測試後，研究人員發現孕婦每公升的尿液樣本每多1毫克氟，男童的智商平均下降4.5點，在女童身上則沒有這種顯著關係。不過，按照母親飲水所推算的氟化物攝取量，母親每攝取多1毫克氟，其子女不論性別，智商都會下降3.7點。研究人員認為，需要進一步研究男童是否更易受氟化物的神經毒性影響，尤其考慮到男童患有自閉症等神經發展障礙的患病率較高。

學者：含氟水對身體含氟量影響微

研究報告引起廣泛爭議，該期刊亦罕有發表編輯啟事，指發表今次研究的決定「並不容易」，事前亦已作額外審查。

英國倫敦國王學院轉化神經科學教授麥阿朗納（Grainne McAlonan）指出，生活在非氟化水地區人士的尿液樣本中，氟含量約為每公升0.4毫克，而氟化水平較高的地區則為0.7毫克，兩者的平均差異不夠1毫克，認為今次發現並不實際。同一大學的心理學家里奇（Stuart Ritchie）亦指出，該研究的首項分析僅顯示男童有顯著關係，但第二次發現則沒有性別差異，顯然兩次結果並不一致，因此認為結論「非常弱」。美國兒科學會的環境健康委員會主席認同性別差異令結果難以解讀，該組織仍會建議用氟預防蛀牙，但認為研究結果值得深思。

美兒科學會續倡加氟防蛀牙

在食水加氟預防蛀牙，被美國疾病控制及預防中心（CDC）列為20世紀十大公共衛生成就之一。目前美國有逾2.11億人飲用氟化水，佔整體人口近四分三，加拿大的氟化設施則為近四成人口提供食水。過往一直有反對者認為食水加氟並無必要，因為牙膏等產品已含氟化物。以往亦有不少研究質疑含氟水影響健康，加拿大多倫多大學公共衛生學院一項追蹤墨西哥母子的研究稱，母體尿液樣本中的氟化物含量提升，會影響兒童智力。

（法新社/CNN）