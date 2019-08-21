勒斃黑人疑犯 紐約警被炒

2014年7月17日，潘塔萊奧（Daniel Pantaleo）逮捕涉嫌在街上販賣私煙並拒捕的加納（Eric Garner）時，使出被禁用的從後箍頸「鎖喉」動作。43歲的加納據報被鎖喉時，連喊了11次「我無法呼吸」，最後昏迷不治。法官兩周前作出判決，裁定現年34歲的潘塔萊奧鹵莽攻擊罪成立。紐約市警察局長奧尼爾（James O'Neill）周一召開記者會，宣布決定接受法官建議，開除潘塔萊奧。

遺屬嘆來得太晚

加納的家屬和民權團體人士表示，開除潘塔萊奧的決定來得太晚。加納的女兒埃默拉爾德（Emerald）在民權領袖夏普頓（Al Sharpton）陪同下召開記者會時，身穿一件前方印有「兇手」字樣的T恤。她說，如今她終於可以大聲說出，潘塔萊奧是殺人犯。

（中央社/紐約時報）