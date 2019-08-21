美撕毁《中導條約》後首試射導彈

俄：不會回應挑釁

美軍試射的導彈在飛行500多公里後擊中目標。國防部表示，這枚導彈是「傳統模塊化設計」，即不會裝置核彈頭，而從今次試射蒐集的數據和獲取的經驗，將用於今後研發中程導彈。不過，今次試射仍被解讀為美國在退出《中導條約》後，強化核戰力的一步。

俄副外交部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）昨對官方塔斯社說，對於美方採取令軍事緊張升溫的方針表示遺憾，但他說：「我們不會回應挑釁。」俄國防部長紹伊古周日在莫斯科表示，俄方願繼續與美談判。他重申，只要美國不在歐洲和亞太地區部署中短程導彈，俄羅斯也不會部署這類武器。

蘇聯和美國1987年簽署《中導條約》，規定兩國不再保有、生產或試驗射程在500至5500公里的陸基巡航導彈、彈道導彈及其發射裝置。去年10月，美國總統特朗普稱由於俄羅斯長期不守約，以及擁有大量中短程飛彈的中國不是條約簽署國，因此美國將退出條約。今年2月，美國單方面啟動退出程序。8月2日，美俄均宣布《中導條約》當天失效。

（綜合報道）