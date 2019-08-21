宮內廳長官交談紀錄曝光 欲公開反省戰爭 裕仁「被噤聲」

憂重燃戰爭責任討論 首相阻止

今次公開的史料是田島道治的筆記，記錄了田島跟裕仁1949年2月至1953年12月之間的對話。筆記共18本，並未完全公開，今次公開的部分是獲田島後人同意才公開，部分內容名為「拜謁記」。根據筆記，裕仁1952年曾說：「說到懊悔，我有不少。」1951年2月20日，裕仁提到1937年南京大屠殺時表示，隱約有聽到日軍在南京做了「殘忍的事」，但當時沒注意，等到他看到東京審判公開的內容後，覺得實在很殘忍。1952年準備出席慶祝日本恢復獨立的致辭時，裕仁說：「我感到極大懊悔，我想在聲明內容中無論如何都要加入反省的字眼。」不過時任首相吉田茂反對，並對田島說：「人們可能會認為他要為戰爭負責。」裕仁的講稿最終刪掉有關內容。

指南京大屠殺殘忍 初時沒注意

筆記亦有記述裕仁談及戰爭的段落。裕仁1951年6月8日談到中國北洋軍閥張作霖1928年遭日軍炸死一事，認為對軍隊懲處不夠徹底，導致後來陸軍軍紀開始鬆弛，是導致日本戰敗的禍源。同年9月10日，裕仁稱，原以為東條英機能控制陸軍中的好戰分子，並和平解決跟英美的分歧，才讓東條1941年組閣，結果看錯人。不過裕仁認為，由於主戰派當時已控制全國，相信戰爭已無可避免。

日本戰後實施由美國加諸的和平憲法，不擁軍隊，裕仁1952年曾表示應光明正大修憲，讓日本重新武裝。裕仁多次想向時任首相吉田茂說出自己的想法，但被田島勸阻。資料還顯示，裕仁多次提及退位的可能，他說：「國民若想我退位，我沒有絲毫猶豫，希望把此事也寫進去。」但他也認為退位「有損日本穩定」。

稱看錯東條英機 致戰爭失控

NHK引述研究過今次史料的日本大學教授古川隆久稱，裕仁從未公開表達對戰爭反省及懊悔之情，今次史料記述他的談話顯示深切懊悔之情，令人震驚。

裕仁在日本發動侵略戰爭的責任一直備受爭議。日軍當年以裕仁名義發動戰爭，但日本官員戰敗後力保裕仁，強調天皇是虛君，說服美國保留天皇制，亦令裕仁免受戰爭法庭審訊。部分史家亦認為裕仁並無權力，但有史家引用史料證明他一直對戰爭知情。美國學者畢克斯（Herbert Bix）在裕仁傳記中稱，雖然南京大屠殺並非計劃，但中國戰事包括燒村等戰略，裕仁都知情並批准。

《每日新聞》昨發表社評指出，裕仁決意不要再有戰爭無疑值得尊敬，但他既然提及懊悔，戰爭責任問題便不能迴避。另外，日本戰後領袖極力迴避表達對戰爭的懊悔，這如何影響戰後日本亦值得反思。

（NHK/華爾街日報/每日新聞）