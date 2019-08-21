釋善意難掩分歧 盼再「諾曼第模式」會談

【明報專訊】俄國總統普京因為2014年吞併克里米亞而被逐出八國集團（G8），未能參與本周六在法國比亞里茨（Biarritz）召開的G7峰會，但馬克龍便邀請他到布雷甘松堡避暑官邸作客，向普京釋出善意；普京也帶來鮮花送給馬克龍夫人，但難掩法俄之間的分歧。
烏克蘭敘利亞問題待協商
馬克龍表達了推動法俄、歐俄關係發展的希望。他強調，「俄羅斯屬於歐洲」，歐俄間應重建安全信任、變得「更加親近」，法國願發揮作用。馬克龍今次希望爭取「未來數周」復開「諾曼第模式」，即舉行法俄德烏四國峰會商討烏克蘭問題。普京雖認為除了此會議外，別無解決危機的選擇，但周一拒表明立場，只說與烏克蘭新總統澤連斯基通過電話後，感到「審慎樂觀」。克里姆林宮昨稱，並未有設下諾曼第會議的日期。
「諾曼第模式」是指2014年6月法國藉紀念諾曼第登陸70周年之際，邀請俄羅斯、德國、烏克蘭首腦在諾曼第就烏克蘭局勢舉行磋商。惟法國分析家認為，普京不怎樣信任國際協議，馬克龍又不能付出太多而示弱，認為這對馬克龍是「冒險賭注」。
兩人周一亦談到敘利亞內戰，但各執一詞，未獲共識。
（塔斯社/路透社/法國廣播電台）
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