馬克龍普京會晤 為示威「駁火」 法促尊重民主自由 俄稱不像「黃背心」失控

馬克龍在法國地中海岸布雷甘松堡（Bregancon Fortress）總統避暑官邸接待到訪的普京，舉行3.5小時會談。二人會前同見記者時，馬克龍促請俄羅斯像所有歐洲國家般遵循民主原則，包括「示威自由、言論自由、意見自由、選舉自由」，言下是指莫斯科自7月中發生的連串反對派示威。

普京：俄依法處理示威 指「黃背心」11死

莫斯科示威源於反對派領袖被刁難參加9月的地方選舉，觸發民眾上街集會抗議；每周示威人數愈來愈多，訴求也擴大至針對經濟呆滯、生活水平下降的不滿。警方被指使用過分武力對付和平示威者，逮捕著名異見人士納瓦爾尼（Alexei Navalny）等反對派領袖和示威者。有監察組織估計近周被捕者約3000人，近日更勒令不准集會。歐盟、德國及法國近月均對俄羅斯大舉拘捕示威者表示關注。俄國輿論則關注「外國勢力」，國會杜馬周一成立跨黨委員會，說要調查「外國勢力」煽動和干涉內政。

普京沒有即時回應。直至會晤後接連遇到關於莫斯科示威處理手法的記者追問，他強調俄羅斯是「依法處理示威」，表示不希望事態像法國黃背心般發展失控。他說：「我們不想首都莫斯科發生同類事件。」他稱，自己是法國的客人，談這話題並不舒服，但還是說：「我們全都知道『黃背心』及相關事件其間，據我們計算，11人死、2500人受傷。」

法國去年11月爆發「黃背心」運動，抗議加徵燃油稅，全國各地示威者連續40個星期逢周末示威，警民屢爆暴力衝突，成為馬克龍上台以來最大挑戰。馬克龍先後叫停燃油稅並在年初舉行全國大辯論圖息民怨，示威規模雖然縮小但仍然活躍。

馬克龍今年1月已稱有11人死亡，據《解放報》統計，當中大部分死因是堵路相關的交通事故，非跟示威直接有關。法國內政部5月數據顯示，運動有11人死亡、2448人受傷。政府數據顯示，因防暴武器而失明的示威者有23人，另有5人斷臂，一人失去睾丸，數十人有永久傷害。

馬克龍強調民主政制尊重意見自由

馬克龍緊接迅速回應，指出普京對暴力「關注」，但強調法俄並不相同，點出以法國境况對照並不恰當，因為法國示威者既有示威自由，也有參選自由：「黃背心可以參加歐洲選舉和地方選舉。」他強調民主政制要尊重「表述和意見自由」、「示威自由」，這也是法國就俄國情况發聲的理由。他也強調任何自由示威不能損害公共秩序。黃背心運動去年11月展開以來，俄羅斯傳媒及意大利民粹政府一直關注，意大利副總理更曾跟黃背心示威者會面，惹法國不滿。去年12月，法國亦調查俄羅斯有否在社交網站煽動黃背心示威。

（法新社/路透社/RT）