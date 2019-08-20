環保少女坐船赴美 團隊搭機駛回捱轟

16歲的通貝里將參加9月23日在美國紐約舉行的聯合國氣候峰會，但她拒絕搭乘飛機，以免造成二氧化碳排放。她8月14日搭乘配備太陽能面板和渦輪的帆船「馬里莉亞2」號（Malizia II），與父親及一名紀錄片製片人從英國普利茅斯（Plymouth）出發，展開橫渡大西洋航程。「馬里莉亞2」號可自行發電，整趟航程零碳排放。

污染料比只搭機更多 團隊稱整體中和

不過，「馬里莉亞2」號副船長赫曼（Boris Herrmann）的發言人告訴柏林報章《日報》（Taz），稱許多人會搭飛機前往紐約把「馬里莉亞2」號開回歐洲，他自己則會搭機回國。《日報》預估，如此一來一回，通貝里這趟航行製造的污染，會比她和伙伴乾脆搭機前往紐約的還要多。

報道引發社交媒體熱議，其中不乏批評者。對此，「馬里莉亞2」團隊經理柯瓦（Holly Cova）堅稱通貝里的航程最終將符合「氣候中和」，即不對氣候造成影響。她承認安排並非完美，但稱紐約行程的安排較為倉卒，而且由於只有一艘船，不可能讓兩名團隊成員開船去紐約會合，只能搭飛機。

（法新社）