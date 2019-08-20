美研究：久居高空氣污染地 損肺如日吸一包煙

學者特別分析地面臭氧、微粒、氮氧化物和懸浮粒子黑碳對人的影響，並追蹤2000至2018年在美國6個大城市生活的7071名45至84歲人士的數據。他們來自芝加哥、巴爾的摩、洛杉磯、紐約、明尼蘇達州聖保羅及北卡州的溫斯頓—塞勒姆（Winston-Salem）。這6座城市的大氣臭氧水平約10至25ppb（parts per billion，每十億分點濃度），研究對象的資料來自兩個關於空氣污染和肺功能的研究。

臭氧刺激肺表層致肺氣腫

參與研究的志願者會接受電腦斷層掃描（CT scan）及肺功能檢查（spirometry），以了解各種空氣污染物與肺氣腫（emphysema）的關係。肺氣腫患者主要為長期吸煙者，由於氣泡受損，會有持續性的呼吸困難。結果發現，與肺功能下降最有關連的污染物是臭氧。研究指人們在大氣臭氧水平高3ppb的地方居住10年，對肺部的影響相當於29年來每天吸一包煙。

地面的臭氧水平因化石燃料產生的污染物與紫外線有化學反應而上升，雖然臭氧在高空能阻隔紫外線，但若長期吸入積累在地表空氣中的臭氧，會刺激和造成肺部表層發炎，更易受感染。學者目前未能確認什麼程度的地面臭氧水平對人體是無害的。

學者籲減化石燃料污染抗暖化

研究作者之一的華盛頓州大學流行病學家考夫曼（Joel Kaufman）稱，他們對於空氣污染對肺氣腫的影響如此嚴重感到驚訝。另一名作者、哥倫比亞大學醫學中心教授巴爾（R. Graham Barr）指地面臭氧水平會因為熱浪而加速上升，各界應設法減少化石燃料污染物排放，和應對全球暖化。研究結果上周二（13日）刊於《美國醫學會雜誌》（JAMA）。

（CNN/Science Alert）