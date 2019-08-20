辱國旗案引爆印尼地區騷亂 警闖大學宿舍射催淚彈拘人 惹巴布亞人不滿

安全部長稱局勢受控 承諾公平徹查

8月17日（上周六）是印尼獨立74周年，有巴布亞人稱，東爪哇泗水一家大學的學生，被指事前將宿舍外一支國旗旗杆弄彎，還將國旗丟落下水道。網上熱傳國旗受辱，觸發大批民眾在上周五和上周六上街抗議，高喊反西巴布亞口號並合唱國歌，甚至向宿舍擲石，高呼「趕走巴布亞人」和「屠殺巴布亞人」。巴布亞運動活躍人士艾伯特（Albert Mungguar）周日在記者會上表示，配備防暴裝備的警員上周六下午打破宿舍大樓大門並發射催淚彈，行動期間又形容學生是「猴子」，最後拘捕了43人，同日稍後釋放。美國有線新聞網絡（CNN）報道，警方在校園內發射最少23枚催淚彈。

人權律師韋羅妮卡（Veronica Koman）指警方在宿舍發射催淚彈是過度使用武力，又稱有多名學生在行動中受傷。由於氣味強烈，很多學生事後無法返回宿舍。

在西巴布亞首府曼諾瓦里（Manokwari），以大學生為主的千計示威者昨早上街，抗議巴布亞學生被對待的手法，其間有人縱火燒汽車、店舖和西巴布亞地方議會，議會大樓冒出濃煙，有人焚燒車胎和樹枝堵塞幾條主要街道。西巴布亞省副省長穆罕默德（Mohamad Lakotani）說，整座城市可說是完全癱瘓。有印尼傳媒稱，有示威者到梭隆機場破壞部分設施。巴布亞省首府查亞普拉（Jayapura）亦有500人示威，大致和平。

軍警種族歧視言論刺激上街

國家警察發言人德迪（Dedi Prasetyo）表示，大部分示威者是因社交網上流傳泗水西巴布亞學生面對種族針對的內容刺激，最少3輛汽車和兩輛電單車被焚，保安人員正嘗試控制局勢。巴布亞省省長盧卡斯（Lukas Enembe）說巴布亞人的憤怒源於東爪哇人及軍警的種族歧視言論，要求道歉。東爪哇省長科菲法（Khofifah Indar Parawansa）發表電視講話，說：「（種族）言論不代表東爪哇人，我們為此致歉。」

印尼安全部長維蘭托（Wiranto）昨稱，巴布亞局勢已受控，並承諾會公正徹查泗水事件。總統佐科呼籲冷靜並敦促民眾勿破壞公共設施。他在總統府向記者說：「有情緒是可以的，但懷寬恕之心更好，有耐性亦更好。」

巴布亞醞釀獨立數十載

西巴布亞及巴布亞數十年來一直有獨立運動，西巴布亞近年更積極爭取國際支持，上周舉行的太平洋島國論壇更將之列為議程之一，呼籲印尼安排聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）到當地視察人權狀况，並於一年內就當地人權受侵犯情况公開報告。

（綜合報道）