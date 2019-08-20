指美制裁不適用 直布羅陀放行伊朗油輪

載着210萬桶、總值近100萬美元（約780萬港元）原油的「格雷斯一」（Grace 1）號易名髹上「阿德里安．達里亞一」（Adrian Darya 1）號船名和掛上伊朗旗，由周日登船的新一批船員操作，於當地時間周日晚11時（香港時間昨晨5時）左右起錨航向希臘，但沒透露其目的地。

追蹤船舶服務公司FleetMon的資料顯示，該船一離開直布羅陀就關掉衛星追蹤系統。伊朗此前曾稱船舶目的地是地中海一港口。彭博社推測該船會在希臘卡拉馬塔市（Kalamata）海域船過船地交卸貨品。

伊朗油輪改名換旗起錨

美國聯邦法院上周五（16日）批令沒收該船及其原油。直布羅陀周日回應稱，美國對伊朗的制裁不適用於歐盟，而歐盟只有制裁敘利亞巴沙爾政府，沒有禁止伊朗賣油。直布羅陀最高法院獲伊朗保證該油輪的目的地不是敘利亞後，上周四批准放行。美國表示非常失望，警告其他港口、銀行、人士與該船或船員有業務瓜葛，可以成為美國制裁對象。伊朗政府昨稱已警告華府，勿再度嘗試扣押油輪，否則面臨嚴重後果。

「格雷斯一」號7月4日駛進直布羅陀海域，英國海軍懷疑它運油前往敘利亞，違反歐盟制裁，因此將之扣留。伊朗否認並抗議，之後於7月19日於霍爾木茲海峽扣留英國註冊油輪「斯特諾帝國」號。 伊朗外交部發言人昨否認兩事有關，但稱希望盡快完成並宣布對「斯特諾帝國」號的裁決。

美國目前透過對買家和運油船服務公司施壓，以求全面禁止伊朗原油外銷。美國迄今已迫使逾80艘伊朗油輪不能懸掛外國海事旗，「格雷斯一」號亦要撤下巴拿馬旗。《華爾街日報》稱，直布羅陀的決定顯示美國的制裁不獲廣泛認同。

（路透社/華爾街日報）