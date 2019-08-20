中美貿戰衝擊經濟 強調不歸邊

中美貿易戰對新加坡經濟影響大，各項數據顯示該國經濟增長是10年最慢，令外界關注衰退。新加坡上周二調低今年經濟增長， 由原預期的1.5%至2.5%，調低至0至1%。上周二公布的第二季GDP終值顯示按季收縮3.3%，雖然較政府預期的3.4%好，但跟首季增長3.8%形成強列對比。李顯龍周日稱，新加坡暫時不用推出刺激經濟措施，但若情况轉差，政府將立即採取恰當的措施。

稱華裔人口為主致陷兩難

李顯龍提到，新加坡是唯一一個以華裔人口為主的主權國家，這可能令新加坡在國際舞台上面臨兩難，因為新加坡的言行可能很容易被誤解。他指出，如果新加坡認同中國，美國及其他國家可能會以為是因為華裔人口為主所致；若新加坡支持美國也可能令中國誤會——中國可能認為大家同文同種，新加坡為何不支持中國？

李強調美國是新加坡主要安全伙伴，經濟上，美國企業在新加坡的投資拋離其他國家。他強調，希望美國繼續積極參與亞太，保障地區和平及穩定，可望確保整個地區的安全及繁榮。與此同時，新加坡跟中國的關係是獨特的，兩國有共同文化傳承有助維持好關係，列舉不少中新合作計劃，但同時說：「無論如何合作，我們應總記得我們是新加坡人。我們擁有自己的歷史和文化，對時局有不同見解及立場。」

李又促美國要明白，阻止中國崛起是既不明智亦不可能，應尋求有建設性的雙邊關係；至於中國，他則勸勉中國應易地而處，顧及其他國家的利益及見解：「唯有如此，中國才能跟它們和平和諧共存；唯有如此，中國才能被視為寬宏大國：一個願意跟其他國家合作達至共同利益的伙伴。」

（路透社/海峽時報）