星洲未來國策 延退休年齡抗海水上升 李顯龍連串措施改善民生 學者：大選前派糖

新加坡人的預期壽命高達84.8歲，為世界其一長壽國家，並預計逾五成人口可活過85歲。新加坡出生率下跌至平均每名育齡婦女（15至49歲）只生育1.14個孩子，低於維持基本世代更替所需的2.1個。

退休年齡漸增至65歲 收高球場建屋

李顯龍表示隨着人民壽命延長兼健康，愈來愈多長者希望繼續工作。他採納政府人力部「勞資政三方年長工人工作小組」建議，從2022年7月1日起逐步調升退休年齡及退休後再受僱年齡。退休年齡由目前62歲，到2030年增至65歲。再受僱者可工作的年齡上限，將由現行67歲逐步提高至2030年的70歲。

為此，中央公積金亦將相應調整供款。從2021年起的10年間，將根據經濟狀况，使需要全額供款年齡由目前55歲調升至60歲受僱人士，年滿60歲至65歲供款26％，65歲到70歲僱員供款16.5％。政府將支援企業相應增加的公積金開支。李顯龍還在演說中提出資助教育，把租約期滿的高爾夫球場收回興建房屋等民生政策（見表）。

新加坡國立大學政治系教授辛格（Bilveer Singh）說，人民行動黨自1965年立國執政至今，儘管暫未有對手，但仍想持續贏得年長選民的擁護。新加坡管理大學（SMU）法律系副教授陳慶文指出，這些需大量政府資源的措施可視作政府在大選前「派利市」。新加坡管理學院（SIM）全球教育兼職講師陳添金點出，李顯龍把相關安排和措施，留給財政部長王瑞杰等年輕部長日後宣布，旨在為第四代領導班子鋪路。

李顯龍又點出氣候暖化這「人類面對的一大挑戰」，指新加坡尤其面臨海水上升的威脅，在未來100年最少耗用5664億港元的海岸防護。他說，防禦氣候變化是攸關國家存亡之事。應對有兩大選項，其一是仿效荷蘭，建海堤、排水出海闢出旱地開墾，另一選項是沿濱海東到樟宜地區填海造島，造壩將它們串連起來，從而闢建淡水庫，既解國家用食水問題，又能排泄雨水。

（法新社/彭博社/海峽時報/聯合早報）