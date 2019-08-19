英官方評估文件外泄：硬脫歐將致糧油藥短缺

政府消息：前閣員泄密

《星期日泰晤士報》稱，內閣辦公室負責撰寫的評估文件代號為「黃鵐行動」（Operation Yellowhammer），列為官方機密，擁有「必須知情」權限的人才可閱覽。當中預測無協議脫歐下最有可能出現的不穩局面，而非最壞情况。文件提到，新鮮食物供應將會減少、食品供應鏈的重要元素如原材料、化學品和包裝等都可能受影響。報道稱，此文件相當值得注意，因這是針對英國因應無協議脫歐備戰狀况最廣泛的評估。

文件分析，可能有多達85%利用主要口岸出入境的貨車或沒準備好接受法國海關審查，各口岸的交通混亂情况可能會持續3個月後才有改善。另外政府亦估計北愛爾蘭與愛爾蘭之間會有硬邊界，因為目前毋須全面檢查的做法是難以持續。

歐盟官員表示約翰遜本周二及周三分別出訪法國巴黎和德國柏林，確實日子待英方確認。英國《星期日電訊報》稱，約翰遜屆時會向馬克龍和默克爾表明英國國會不能阻止脫歐，重申即使沒協議，英國都會在10月31日脫歐。

超過100名國會議員昨致函首相約翰遜，敦促他立即召開國會，讓議員討論脫歐議題。英國國會原定9月3日才復會。

（路透社/彭博社/中央社/衛報）