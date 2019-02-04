ISIS人肉彈血洗婚禮63死 阿富汗塔利班與美談判近尾聲 局勢添亂

什葉派聚居地 最少182傷

發生爆炸的婚禮會堂所在是什葉派聚居地，阿富汗什葉派社區過往經常被包括塔利班在內的遜尼派武裝組織襲擊。爆炸在前晚10時40分發生，當時禮堂相信有超過1000人，傷者不少是婦孺。

目擊者穆罕默德（Mohammad Farhag）向法新社表示，事發時他聽到男性賓客區爆炸巨響，之後20分鐘大堂濃煙密佈，哭喊聲四起，「男性賓客區差不多所有人不是死便是傷」。

新郎及新娘在爆炸中生還。新郎向當地傳媒憶述，下午還在接受笑容滿面的賓客祝賀，數小時後卻見證他們的屍體被抬走。他說，襲擊令快樂瞬間變成哀痛，「我的家人及新娘震驚得說不出話來，新娘不停暈倒」。他又說「我失去我的兄弟、朋友、親戚。我今生不會再見到快樂了」。

新郎倖存：今生不再快樂

阿富汗襲擊雖不時發生，但今次死傷令全國震驚。阿富汗行政首長（相當於總理）阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）在Twitter說：「這次令人髮指及殘忍的襲擊是反人類罪行。」

阿富汗婚禮保安一般較鬆懈，往往成襲擊目標。上月12日，阿富汗東部省份楠格哈爾省一個婚禮遭人肉彈襲擊，最少6人死亡，「伊斯蘭國」（ISIS）承認責任。

塔利班領袖兄弟上周遭炸死

今次襲擊正值美國跟塔利班的談判進入最後階段，塔利班昨否認涉事並譴責襲擊。外界預期雙方將達成協議，美國將撤走1.4萬軍隊，塔利班則承諾不再包庇聖戰分子。不過，不少論者擔心美國總統特朗普急於達成協議、自阿富汗撤軍，可能令阿富汗重陷內戰。今次襲擊亦顯示，阿富汗並未穩定。塔利班仍繼續向阿富汗保安部隊等發動襲擊，相信旨在增加談判籌碼。本月7日，喀布爾一間警局外炸彈爆炸，造成14死、150傷，塔利班認責。與此同時，不同勢力亦在崛起。塔利班領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）一名兄弟上周五在巴基斯坦一家清真寺被炸死，暫未有組織承認責任。BBC引述阿富汗情報消息，指阿洪扎達原定會到清真寺，懷疑他才是暗殺目標。

（法新社/衛報）