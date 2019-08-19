美極右集會 左翼反法西斯組織打對台6傷

特朗普：考慮列Antifa為恐怖組織

極右組織成員在一個海濱公園集會，參加集會的人來自極右組織包括「驕傲男孩」（Proud Boys）、「解放波特蘭」（Portland's Liberation）等。集會人士揮舞美國國旗，亦有人戴上特朗普競選口號「令美國再次偉大」的紅帽子。美媒引述上述右翼集會的領袖稱，集會目的是要令Antifa運動被列為國內恐怖主義組織。Antifa主義者反對一切白人至上、白人優先的主張，有成員聲稱要以暴制暴。

有Antifa成員同日發起示威，不少人穿上黑色衣物和戴口罩。警方表示示威雙方共有逾1000人參與，雙方示威者一度發生推撞，警方最後拘捕13人及搜獲武器，另有6人受傷。初步尚不清楚被捕者屬於哪個團體。

特朗普在集會開始前於Twitter貼文說：「正考慮將Antifa列為恐怖組織。波特蘭正被密切關注，希望市長能好好完成他的工作。」波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）在美國有線新聞網（CNN）訪問回應特朗普的帖文說：「這是有潛在危險和動盪的情况，添加意見無助於支持或協助波特蘭所發生的事。」

（法新社/衛報）