昔開鐵幕促兩德統一 匈牙利今拒難民惹議

泛歐野餐開邊境 東德人借道出走

「泛歐野餐」源於匈牙利撤銷跟奧地利邊界的監控圍籬。布達佩斯1989年5月2日宣布此舉，到6月27日，奧匈兩國外長在肖普朗附近一處邊境門戶主持割斷邊境圍籬的象徵儀式。其後西歐陣營的「國際泛歐聯盟」跟匈牙利反對派「民主論壇」合作，推動在該處「野餐」，在兩國政府默許下短暫開放邊境3小時，實際製造機會讓東德人投奔西方。

當日約有數百東德人出走，標誌「鐵幕」穿洞，引發更多人仿效。匈牙利同年9月11日正式開放邊境後，更有逾6萬東德人逃走。東德高官11月9日一時口誤，宣布「即時」取消外遊限制，引發民眾衝往拆毁柏林圍牆，翌年兩德完成統一。

匈共政府末代總理內梅特（Miklos Nemeth）最近接受法新社訪問，承認事態發展之快出人意表。他憶述指1989年政治局曾商量3方案：圍籬現代化、以現代科技重建、拆除並完全改變邊境監控。他支持第三個方案，既是顧慮重建成本，及不欲妨礙維也納和布達佩斯聯合申辦世博會，更想間接削弱老舊保守勢力幫助改革派。

不過，有1956年「十月事件」蘇聯鎮壓的前車之鑑，內梅特先向莫斯科探口風。他1989年3月獲蘇聯領導人戈爾巴喬夫接見，對方指這純屬匈國內政，更稱只要自己一日在位，都不會重演鎮壓一幕。內梅特放心去馬，到5月正式公布決定時，「2/3圍籬早已消失，但莫斯科仍沒反應」。他指東德領導人昂納克曾要求莫斯科介入，但他知道戈爾巴喬夫不會出手。

昔日組織者：圍籬拒難民護匈牙利

諷刺的是，當年玉成東德難民出逃的匈牙利，如今卻堅拒收留中東移民，昔日學運領袖歐爾班，現在變成頑抗默克爾施壓的反移民民粹主義總理。當年有份組織泛歐野餐的納吉（Laszlo Nagy），現在成為歐爾班的青民盟黨友，他向《金融時報》稱，支持政府在南部邊境興建圍籬阻止中東難民湧入，強調冷戰奧匈圍籬跟它不同，「這（奧匈圍籬）與我們為敵，囚禁了我們45年，另一邊（南部圍籬）則在保護我們」。

明報記者

（東歐變天30周年）