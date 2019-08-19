融冰致地面升高 礙捕魚增火山爆發

冰川佔冰島1/10土地

今年7月，歐洲迎來熱浪，冰島首都雷克雅未克亦錄紀錄高溫。冰島目前經濟正處衰退關口，其中一個原因是該國重要出口毛鱗魚（capelin）因海水變暖不再在冰島附近水域出沒。早在2015年，有研究便指冰島部分地區正以每年1.4吋速度升高；原因是冰川融化釋放土地壓力。土地升高對當地捕魚業構成另一挑戰，影響港口運作。冰島其中一家最大捕魚公司總裁英歐爾松（Adalsteinn Ingolfsson）稱，土地升高令旗下拖網船難以進出港口。

和暖有利旅業 同時增污染

科學家亦估計，冰川融化將令冰島火山爆發更頻繁。埃亞菲亞德拉冰川覆蓋的火山2010年爆發，便令歐洲航空交通大亂。 當地人關注氣候變化，2017年就職的現任總理雅各布斯多蒂爾（Katrin Jakobsdottir）便是主打環保政綱當選。其政府未來5年撥款550萬美元植林、土地維護及零排放公共交通。當地能源生產商亦正升級電廠，並試驗將二氧化碳封存於石中；當地捕魚業亦增用低排放漁船。與此同時，冰島亦把握北極航道的機會，考慮在東部荒蕪區建港口。

冰島能源靠地熱及水力這些潔淨能源，但當地工業排放仍佔冰島碳排放三分之一。冰島自2008年金融危機後依賴旅遊業，天氣和暖令旅遊蓬勃，但亦推高人均碳排放。

（紐約時報）