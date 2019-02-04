冰島「冰川葬禮」 籲關注暖化 原址埋「給未來的信」 警告200年內冰川全融

「OK冰川」2014年淪火山口湖

這次冰島國內外要悼念的冰川是「OK冰川」（Okjokull）。它早在2014年已淪為火山口湖（crater lake），只餘火山口上的細小冰層，官方宣布它不再符合冰川定義，「享年」約700歲。冰島大學研究指出，在1890年時，OK冰川面積還有16平方公里，去到2012年只剩0.7平方公里。當局如今為它舉行儀式，盼促進世界關注氣候變化帶來的冰川融化問題。

儀式訂於香港時間昨晚舉行，由冰島總理雅各布斯多蒂爾（Katrin Jakobsdottir）主持，環保部長古德蘭布松亦在場，與會者包括多名科學家和藝術家，另外還有以推動環保著稱的愛爾蘭前總統羅賓遜（Mary Robinson）。

紀念碑刻二氧化碳濃度新高

在雅各布斯多蒂爾發表演說後，眾人再走近位於首都雷克雅未克東北的原冰川位置，並在原冰川底下火山附近埋下金屬製的牌匾。牌匾上以冰島文和英文記錄由冰島知名作家馬納松（Andri Snaer Magnason）撰寫的「給未來的一封信」：「『OK冰川』是冰島首片失去冰川身分的冰川。在未來200年，我們所有冰川預計都會走上同一道路。這牌匾是要承認我們知道在發生什麼事，並知道有什麼需要去做。只有你知道我們有否做到。」紀念碑也刻上「415ppm CO2」，意指今年5月大氣中的二氧化碳濃度達到百萬分之415新高。

科學家警告，以目前每年平均流失約110億噸冰的速度看，冰島國內的400座冰川可能會在2200年或之前全部消失。

總理：冰正離開冰島

雅各布斯多蒂爾上周六投書《紐時》，形容這是場本地儀式，卻帶有全球故事。她形容冰川原覆蓋11%的冰島領土，大部分在1890年左右面積去到頂點，但自此緩慢縮小，只有零星幾次重新擴大，冰川縮小的速度在過去20年更大為加快。她警告數十年後，連標誌性的斯奈菲爾火山冰川都可能不復再——那是法國科幻小說大師凡爾納名著《地心歷險記》中所述說通往地心的入口，「簡而言之：冰正離開冰島」。

雅各布斯多蒂爾在投稿中說，世人須為「氣候正義」（climate justice）而奮鬥，人權、社會正義和性別平等之類全都與此攸關。她敦促全球大小國家、企業以至不同社群都要為此出一分力，「以幫助冰島還能有冰」。

（BBC/紐約時報/德國之聲）