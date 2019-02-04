脫北母子餓死 揭韓社會安全網漏洞 靠每月649元津貼過活 社福部未援助

首爾警方上周二（13日）披露，逃離朝鮮的42歲韓姓女子及其6歲姓金的兒子，於7月31日下午被發現陳屍於首爾冠岳區一個公屋單位內，研判已餓死約兩個月。警方表示，兩人伏屍地上，相隔約兩公尺，單位內毫無有人近日飲食過的痕迹，雪櫃內只有用剩的包裝辣椒醬。韓婦抵韓後一直租住該單位，生前拖欠每月9萬韓圜（584港元）租金16個月，水電煤費亦已多月沒有繳交，早已被截停供應。其銀行存摺自5月中旬最後一次提取了3858韓圜（25港元），存款歸零。

無聲無息 鄰居：以為他們搬走了

有認識餓斃韓婦的人士稱，韓婦沉默寡言、性格內向，兩母子與鄰居幾乎毫無互動。有鄰居表示，因為兩母子所住單位門戶常閉，根本不曉得有人住；有的表示5月底之後雖然無再如前聽到過孩子啼哭，但只以為他們搬走了。另一人說：「我見過那女人一兩次，無講話，無交談過，只是低頭走過。」

未申領其他津貼

脫北者進入韓國社會生活的最初5年，除了政府提供基本生活費，還有僱用資助金、免費職業訓練、求學支援、居住援助與人身保護，滿5年後要提出申請才可能延長保護。韓婦於2009年變節到韓國，離婚後母子相依為命，惟在其子今年4月滿6歲而失去兒童津貼後，每月除了10萬韓圜（649港元）育兒津貼，便別無社會福利，既無申請失業救濟和每月20餘萬韓圜（1298港元）單親父母援助，也沒有申領87萬韓圜（5647港元）基本生活保障金，更沒有求助於緊急福利支援制度——如遇身故、離婚等特殊緊急狀况者，可在申報48小時後獲發款，兩人家庭基準可得75萬韓圜（4869港元）。負責處理韓婦育兒津貼申請的單位稱，要是知道她無收入，會轉介她申請別的援助。

地方部門不察覺欠租 沒向上通報

去年8月忠清北道曾坪郡發生寡婦不堪生活壓力而殺女後再自殺的慘劇後，社福部增聘了近3000人手，專查隱伏危機務求預早伸援手。惟如這宗母子個案從長期拖欠費用已露出財窘端倪，卻未引起相關單位關注。正常情况下，地方開發部門遇有欠繳3個月或以上公屋租金情况時，須通知保健福利部。

最大在野政黨自由韓國黨黨魁黃教安上周五（16日）到脫北者組織為兩母子設壇公祭弔唁後，質問政府道：「這個政府停止了對脫北者的支援了嗎？」有網民就在青瓦台請願網上抨擊：「在連動物保護法都有的國家，能如此任人不受保護而死去，我實在不能理解。」脫北者組織「NK知識分子連帶」代表金興光（譯音）昨說：「不是因為是脫北者就希望得到特殊待遇。為了盡量避免同類事情，至少給予少少關心就好了。」

保健福利部現已就母子個案設立小組調查。

（中央日報/韓聯社/KBS）