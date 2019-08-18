留歐派組「臨時政府」現分歧 英硬脫歐機會增

不放心郝爾彬做臨時首相

根據郝爾彬向留歐派陣營各黨拋出的「團結政府」方案，他計劃以不信任投票拉倒約翰遜政府，自己在「極有限時間內」出任過渡首相，其間會推遲脫歐和提前大選，並爭取舉行二次公投。但他出掌工黨期間對留歐態度不堅定，令自由民主黨黨魁施詠淳（Jo Swinson）等強硬留歐派對他不放心。施詠淳直言，郝爾彬做臨時首相的方案很難得到國會通過，建議由下議院最資深男女議員祁淦禮（Ken Clarke）或夏雅雯（Harriet Harman）擔任臨時首相。但在其他小黨都表態支持方案下，她稍改口風稱願跟郝爾彬商討如何合作。

保守黨留歐派主將利凱輝（Oliver Letwin）昨日亦表態反對由郝爾彬做臨時首相。他表明不太傾向以不信任動議投票拉倒現屆政府，而且如果此舉導致郝爾彬出任首相，更會「排除」這選項。由走中間路線的留歐派「獨立團體」黨魁蘇愛琳（Anna Soubry）亦明言，不會支持任何郝爾彬領導政府的方案。

施詠淳的提案則先過到第一關，目前是下議院最資深議員的保守黨前大法官兼司法大臣祁淦禮，昨日明言如果這是唯一令下議院得到多數支持的反無協議脫歐方案，自己「不會拒絕」臨時拜相。他重申以立法方式阻止無協議脫歐是最佳辦法，但承認如果失敗，「你就需要團結政府」。夏雅雯據報亦私下承認，如果郝爾彬失敗，自己願意頂上。

（衛報/BBC/每日電訊報）