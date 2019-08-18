留歐派組「臨時政府」現分歧 英硬脫歐機會增

【明報專訊】英國留歐派議員正尋求跨黨派行動阻止首相約翰遜帶動國家無協議脫歐，最新方案是另組「團結政府」，但多人表明不支持臨時首相由在野工黨黨魁郝爾彬出任，觸發留歐派內訌，令英國無協議脫歐的機會增加。
不放心郝爾彬做臨時首相
根據郝爾彬向留歐派陣營各黨拋出的「團結政府」方案，他計劃以不信任投票拉倒約翰遜政府，自己在「極有限時間內」出任過渡首相，其間會推遲脫歐和提前大選，並爭取舉行二次公投。但他出掌工黨期間對留歐態度不堅定，令自由民主黨黨魁施詠淳（Jo Swinson）等強硬留歐派對他不放心。施詠淳直言，郝爾彬做臨時首相的方案很難得到國會通過，建議由下議院最資深男女議員祁淦禮（Ken Clarke）或夏雅雯（Harriet Harman）擔任臨時首相。但在其他小黨都表態支持方案下，她稍改口風稱願跟郝爾彬商討如何合作。
保守黨留歐派主將利凱輝（Oliver Letwin）昨日亦表態反對由郝爾彬做臨時首相。他表明不太傾向以不信任動議投票拉倒現屆政府，而且如果此舉導致郝爾彬出任首相，更會「排除」這選項。由走中間路線的留歐派「獨立團體」黨魁蘇愛琳（Anna Soubry）亦明言，不會支持任何郝爾彬領導政府的方案。
施詠淳的提案則先過到第一關，目前是下議院最資深議員的保守黨前大法官兼司法大臣祁淦禮，昨日明言如果這是唯一令下議院得到多數支持的反無協議脫歐方案，自己「不會拒絕」臨時拜相。他重申以立法方式阻止無協議脫歐是最佳辦法，但承認如果失敗，「你就需要團結政府」。夏雅雯據報亦私下承認，如果郝爾彬失敗，自己願意頂上。
（衛報/BBC/每日電訊報）
相關字詞﹕夏雅雯（harriet harman） 祁淦禮（ken clarke） 利凱輝（oliver letwin） 郝爾彬（jeremy corbyn） 施詠淳（jo swinson） 團結政府 無協議脫歐 英國脫歐