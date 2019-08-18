批澳總理目中無人 斐濟：中國更好

眾島國領袖與莫理森談判12小時

澳洲在這次論壇備受其他太平洋島國圍攻，周四雙方談判12個小時，其間屢有情緒激動和相互叫囂，澳洲被要求履行各種減排承諾，但據瓦努阿圖外長指，坎培拉劃定數條「紅線」，強迫論壇公報移除一切涉及煤礦出口、全球暖化溫度少於1.5℃以及制訂2050年或之前零淨排放計劃的內容。姆拜尼馬拉馬（Frank Bainimarama）形容莫里森（Scott Morrison）態度強硬，甚至侮辱其他島國，指他公然宣揚澳洲給了太平洋多少錢，還說要在會議紀錄上寫明。

正當澳洲近年擔心中國在太平洋地區的影響力增強，《衛報》記者問道，莫里森此舉會否動搖太平洋島國的觀感，令它們立場更為傾向北京，姆拜尼馬拉馬語帶不滿道：「中國從未侮辱太平洋（島國）。你說到好像有澳洲和中國之間的競賽，根本沒有競賽，除了說中國沒有侮辱我們之外。他們不會記下和告訴全世界『我們給了太平洋島國這麼多錢』，他們沒有這樣做，他們是好人，肯定比莫里森好。」

「總理（莫里森）非常侮辱人，非常目中無人，對（跟太平洋島國的）關係沒好處」。姆拜尼馬拉馬諷刺道：「他們（澳洲人）一直說中國準備搶佔，猜猜是什麼原因？（大笑）你不用高中畢業都能夠明白。」

澳洲副總理麥科馬克上周另有失言，指受氣候危機影響的太平洋島國，仍可繼續生存，「因為他們許多工人會來這裏（澳洲）摘水果」，惹來國內外輿論爭議。姆拜尼馬拉馬直言這說法侮辱人和不尊重，但指這跟莫里森的說法一脈相承。

（衛報）