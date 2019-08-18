普京催谷科研 學者：論文量高質低

訂發展藍圖 冀成全球五強

普京去年5月簽署法令，制訂國家直至2024年的發展藍圖。他將「科學」納為國家項目之一，並撥出6360億盧布的預算，務求讓俄國在2024年前躋身全球五大科研強國之列。事實上，他自2012年以來已有類似目標，亦建立多項量度學術發展的指標，包括計算發表於同行評審類期刊或學術會議上的論文數量，或國內有多少達至「世界級」的研究機構，以審視俄國在全球研究產量的佔有率。

在全球兩大文獻索引系統之一的Scopus上，俄國學者的論文數量近年確實以幾何級數增長，惟羅馬大學電腦科學家莫埃（Henk Moed）去年發表的研究指出，大部分增長是源於系統將更多俄文期刊編入索引，而當中不少論文的影響力（以被引用總次數計算）屬於「非常低」，換言之俄羅斯論文只有量沒有質。

普京的另一個目標，是讓至少5間俄國大學躋身全球排名的頭100位。目前在上海的世界大學學術排名（ARWU）及QS排名中，只有莫斯科國立大學位列首100名之內，惟該大學在《泰晤士高等教育》（THE）排名只是第199位，其他俄國大學排名更低。

（彭博社／塔斯社）