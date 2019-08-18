指引限制會外國同行 俄科學界憂礙交流 政府：諜報活動必須防範

見面須申許可 事後報告交談內容

弗拉德科夫（Alexander Fradkov）是俄國著名模控學家（cyberneticist），現為聖彼得堡州立大學工作，亦是俄羅斯科學院的高級成員。他上周二在獨立科學報章Troitsky Variant發表公開信，令科學及高等教育部2月頒布的這份新指引廣為人知。指引要求俄國科學家與外國同儕見面前，必須提早至少5天向當局申請許可，交代會議計劃內容並提供對方的護照副本，而且不能單獨參與這類會議，同場須有最少多一名俄國科學家，事後亦要向當局提交密封的報告，詳細記錄會上談及的主題。即使在工作外見面，俄國科學家亦須先得上司批准。至於訪俄的外國科學家亦須遵從指引，身處俄國的科學研究場所時，禁止使用包括手表和相機在內的電子產品，種種限制令人聯想到蘇聯時代。

弗拉德科夫在公開信中，直斥「這種荒謬而不可能的指引難以改善國家安全，只會令它從其他發達國家中更加孤立」，又反問若他打算與外國同儕發電郵或視像通話，是否也須要先知會上司，促請當局盡快撤回或重寫指引。

俄國生物信息學家蓋爾芬德（Mikhail Gelfand）亦表明不會遵從指引，直言有關限制「只適用於國家想恐嚇他人的時候」。

科學家指無助國安 批令俄更孤立

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）翌日試圖淡化事件，表示對指引並不知情，又稱「似乎有點矯枉過正」，但同時警告科學家應保持警惕，「科學及工業的諜報活動會全天候運作，並針對我們的科學家，尤其是年輕的一群」。科學及高等教育部同日發表聲明，稱指引只屬建議性質，以「追蹤正在增加的國際連繫」。

「俄研究進步有賴與外國合作」

普京自2012年起訂立多項科學目標，着眼於重振蘇聯時代曾享有的聲望，惟政治專欄評論員伯舒迪斯基（Leonid Bershidsky）指出，俄羅斯科學院的研究人員去年曾發表論文，指該國的研究之所以有實際進步，很大部分歸功於與美國及德國等西方國家的資助者合作，而今次指引卻正正觸及這項核心。他又認為，指引提醒科學家需作出權衡，雖然俄國願意投放大筆資金支援研究，但作為回報，科學家必須以國家利益為先。

（紐約時報／彭博社／莫斯科時報）