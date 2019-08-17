以拒美穆斯林議員入境 疑因特朗普施壓 掀兩國政壇風波

總理斥煽動對抗 阻視察西岸

特朗普周四在Twitter說，以色列若容許奧馬爾（Ilhan Omar）和特萊布（Rashida Tlaib）到訪，將展示「巨大軟弱」，聲言兩人仇視以色列和所有猶太人，沒有方法可令她們改轅易轍，還蔑稱兩人是「恥辱」。

數小時後，以色列即宣布禁止兩人到訪，總理內塔尼亞胡發表聲明，斥責她們的計劃「只有破壞以色列和煽動對抗以色列」。

以色列的決定隨即被質疑是特朗普施壓所致，掀起美以兩國政壇風暴，除了質疑特朗普介入以國內政，亦令以色列捲入美國兩黨爭端。特朗普出發往新罕布什爾出席造勢集會前拒絕回應有否直接跟內塔尼亞胡商討此事，但承認在Twitter發文前「確曾私下跟他人討論」。

敢言議員屢轟特朗普以色列

特萊布和奧馬爾去年成為首兩位躋身美國國會的穆斯林女性，此後跟黨內進步派議員如奧卡西奧-科特茲等聯手，不時炮轟特朗普。她們亦關注巴勒斯坦問題，多次批評以色列，並支持針對以色列的「杯葛、撤資、制裁」運動（BDS），惹來特朗普批評反猶仇以。

今次兩人以美國國會議員身分出訪以色列遇阻，演變成外交風波，民主黨及共和黨的重要國會議員均出言批評，親以色列的知名遊說組織「美國-以色列公共事務委員會」（AIPAC）亦表明反對以方做法。

特萊布回應指以方的決定才是顯示「軟弱」。奧馬爾直斥以色列執行特朗普想要的穆斯林禁令，又質疑默許特朗普施壓是對內塔尼亞胡的「侮辱」。

盼探祖母 拒為入境「噤聲」

以色列昨日表示，以人道理由容許巴勒斯坦移民之後特萊布入境一日，到西岸探親。以色列傳媒稱，特萊布希望探望居於鄰近拉姆安拉村莊的90多歲祖母，願意遵守以色列任何限制，不會在到訪期間宣揚杯葛以色列。特萊布昨發聲明，表示不會遵守以色列禁令。

（紐約時報/衛報/CNN）