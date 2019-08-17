批文在寅無恥 朝鮮再試射導彈

朝鮮在早上8時許從江原道通川郡發射兩枚短程導彈，導彈飛行最遠距離約230公里，飛行高度約30公里，速度達6.1馬赫以上，為23日內的第6次發射。分析推斷是8月10日所射的「朝版陸軍戰術導彈」（ATACMS），而朝鮮多次試射導彈是為抗議韓美軍演。8月5日起美韓展開聯合軍演至20日。朝鮮不時批評美韓軍演是為入侵朝鮮做準備，是影響兩韓關係的重要議題。

聲稱不再與韓談判 韓料軍演後緩和

當韓國總統文在寅在周四光復節上提出「一個Korea」（One Korea）的宏願，朝鮮祖國和平統一委員會昨卻透過朝中社批評文在寅「厚顏無恥」，不顧朝鮮反對繼續聯合軍演。它還表示，韓國若認為韓美軍演結束，就能重啟兩韓對話是妄想。

青瓦台昨晨緊急召開國家安全保障會議後，回應稱上述批評「無助於成熟的南北關係發展」，提議朝鮮倘有不滿，該在談判桌上提出，「通過對話合作解決問題至為重要」。它指朝鮮雖然持續挑釁，但預料軍演結束後，態度將緩和。

《衛報》引述分析指，朝鮮最新舉動為迫使韓國推動跨境經濟關係，並說服美國在將來的核談判作出讓步。

（衛報/中央社/路透社）