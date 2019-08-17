青少年電子煙民吸大麻機率高3.5倍

腦部仍發育 追求刺激轉大麻

學者分析逾20項涵蓋10至24歲人士的現有研究，指出有吸電子煙習慣者吸食大麻的機會，較沒有吸電子煙的人高3.5倍，而17歲以下的青少年吸食電子煙後，亦較18至24歲者更可能吸食大麻。研究主要作者、加拿大蒙特利爾大學助理教授沙迪（Nicholas Chadi）稱，青少年的腦部仍在發育階段，一旦接觸尼古丁等成癮物質，便會就對其他物質變得敏感，並為追求更多刺激與滿足而轉吸大麻，而年齡愈輕，受影響機會愈大。

雖然今次研究並未證明吸電子煙直接導致增加吸大麻機會，但沙迪認為，有理由相信吸電子煙是增加吸大麻機會的部分原因。他亦稱，電子煙對青少年的危害並不比香煙少，因為電子煙跟香煙一樣會增加吸食大麻的風險。研究報告周一（12日）刊於《美國醫學會兒科醫學期刊》（JAMA Pediatrics）。

此前有專家警告，尼古丁會影響大腦發展至大約26歲，但電子煙在青少年間日益普遍。美國近期更出現多宗青少年懷疑吸電子煙傷及肺部的病例。伊利諾伊、明尼蘇達和威斯康星3個州份衛生部門通報，近數周有多人吸食電子煙後因咳嗽、呼吸困難、暈眩和疲勞症狀入院，並需插喉治療，部分人曾以電子煙工具吸食大麻。當局稱暫未能確認其病因，正展開調查。

（CNN/法新社）