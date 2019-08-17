買地擴國界近絕迹 商業租借成另類領土

過去不少國家向別國購買領土，例如美國於19世紀分別向法國、西班牙、俄羅斯及墨西哥等國購買路易斯安那、佛羅里達、加州、內華達、猶他、亞里桑那、新墨西哥及阿拉斯加等州份。

不過同類交易現今幾乎絕迹，取而代之的是商業機構大量購買土地營運。例如中國國企黑龍江北大荒農墾集團於2012年斥資15億美元（約117億港元）租用阿根廷80萬畝土地，用於栽種作物供應中國市場。韓國大宇集團亦在2009年在非洲馬達加斯加租用320萬畝農地99年，生產玉米及棕櫚油，有關土地佔當地可耕地近半。雖然這些合作計劃無影響國界，但屢被質疑佔用土地的國家變相建立「海外領土」，有損國家主權。

經濟學家倡「特設城市」助發展

近年，買賣土地主權再被重提。例如有德國政客2010年提出，在金融海嘯後飽受債務困擾的希臘應賣島抵債。諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家羅默（Paul Romer）提出特設城市（charter city）的概念，期望以類似香港的租借領土建立自由經濟區的模式，推動落後地區發展，加拿大已於2012年與洪都拉斯合作試驗其可行性。此外，因氣候變化危機恐被淹沒的低窪國家，如馬爾代夫等亦曾公開商討是否可能購買別國土地「遷國」。

不過美國杜克大學法學院教授布勒歇爾（Joseph Blocher）稱，雖然現今商業土地與物業買賣普遍，但涉及領土主權的交易則往往招來反彈。《外交政策》分析員基廷（Joshua Keating）指出，藉由土地交易解決主權爭議雖似是可行出路，但如何算公平交易恐再掀爭議，問題不易循經濟解決。

（外交政策/衛報）