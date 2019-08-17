暖化融冰易採資源 中美爭染指

戰略要塞 美設空軍基地

美國國務卿蓬佩奧5月稱，要密切留意中國跟俄羅斯在北極的動靜。他5月原定到格陵蘭洽談雙方的北極共同利益，探索在北極地區建立軍事據點、經濟合作機會等，但因伊朗議題取消。美國保守派智庫「傳統基金會」的研究員科菲（Luke Coffey）當時曾發表報告，指格陵蘭是美國國安架構重要一環，「鑑於北極地區新的安全、能源、經濟挑戰和機會，美國需要與格陵蘭擁有鞏固關係」。

美國二戰後曾向丹麥洽購格陵蘭失敗後，改於1951年與丹麥締約，讓美軍在島北的圖勒（Thule）設置空軍基地，藉配置彈道導彈預警系統雷達和監聽站，作為冷戰制約俄羅斯的重要基地。

該220萬平方公里島嶼，逾八成土地處於3、4公里厚的冰蓋底下，擁有世界10％淡水。全球暖化正令冰以破紀錄的速度融解。今年7月，錄得120億噸冰融化奔流入海。融冰令該冰封世界易於開採，格陵蘭受中國企業界注意，如江西中潤於2009年取得中國首份格陵蘭採礦權，盛和資源控股的子公司2016年購入格陵蘭礦物能源公司12.5％股份。中國拓展經濟立足點便惹美國忌憚。格陵蘭擬建三個機場，中國企業均投標，但中企去年投標敗於丹麥，據稱跟美國反對有關；今年6月中交建退出另外兩個機場的投標。

（華爾街日報/英國廣播公司）