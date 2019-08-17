美媒：特朗普擬向丹麥購格陵蘭 格外長稱非賣品 政客稱荒謬

看中資源豐饒 盼留名歷史

《華爾街日報》從兩名參與討論的知情官員獲悉，地產商出身的特朗普屢次表現有意購入格陵蘭。他曾在會議、宴會以及閒聊時，問幕僚美國能否收購格陵蘭。當幕僚談論那島嶼富饒的資源與地緣政治重要性時，特朗普聽得津津有味，還叫白宮律師研究。

報道說，特朗普今春一次晚宴上提出購買該世界最大島嶼。他表示，聽聞丹麥在財政支援該自治領地上有點吃力，他遂想到由美國買入的主意，並問席上賓客：「你們認為如何？你們認為可行嗎？」格陵蘭每年要丹麥撥款5.91億美元（約46億港元）作津貼，佔當地預算六成。

美國有線新聞網絡（CNN）亦引述兩名消息人士指，特朗普有意洽購格陵蘭並叫白宮研究可行性。《華爾街》及CNN皆稱，不肯定特朗普有多認真。《華爾街》引述消息人士稱，認為特朗普有興趣購島，是因為看中格陵蘭蘊藏的天然資源，以及可擴大美國版圖留名，就像艾森豪威爾確認阿拉斯加為美國第49個州。美國共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）則在Twitter說，建議「並非瘋狂」，格陵蘭對美國「有着極具吸引力的戰略利益，這絕對應該擺在談判桌上」。

美國兩度洽購不果

美國過去曾兩度試圖洽購格陵蘭。1867年，美國以720萬美元從沙俄購入北美洲西北端151.8萬平方公里土地（1959年成為阿拉斯加州）後，也曾謀添購格陵蘭和冰島。總統杜魯門1946年曾向丹麥提出以1億美元黃金收購格陵蘭，但被拒。美國也曾在1917年向丹麥買入丹屬西印度群島，即現今的美屬處女島。

特朗普預定9月2日起國事訪問丹麥，將會晤新首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）及出席女王瑪格麗特二世招待的國宴。洽購格陵蘭問題未列入議程。

丹麥前首相：愚人節笑話

6月卸任首相的拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在Twitter說：「這一定是愚人節笑話，但完全不合時﹗」丹麥人民黨外交發言人埃斯珀森（Soren Espersen）稱特朗普「瘋了」。來自格陵蘭第二大黨的丹麥國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）表示，格陵蘭大部分人都會寧願跟丹麥保持關係。

曾任丹麥外長的社會民主黨資深議員利德高（Martin Lidegaard）認為購島提議完全脫離現實，但說：「美國對北極的利害關係與興趣顯著提升，他們想擴大影響力，我們得認真看待。」

（路透社/彭博社/華爾街日報）