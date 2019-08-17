美媒：特朗普擬向丹麥購格陵蘭 格外長稱非賣品 政客稱荒謬

【明報專訊】《華爾街日報》等美國傳媒周四（15日）引述知情人士報道，美國總統特朗普屢次向幕僚表示有意向丹麥洽購資源豐富兼具地緣政治價值的格陵蘭，並叫白宮法律部門着手研究。報道刊出後，丹麥政界紛斥荒謬，格陵蘭自治政府外長亦強調，格陵蘭是非賣品：「歡迎做生意，買地免問。」
看中資源豐饒 盼留名歷史
《華爾街日報》從兩名參與討論的知情官員獲悉，地產商出身的特朗普屢次表現有意購入格陵蘭。他曾在會議、宴會以及閒聊時，問幕僚美國能否收購格陵蘭。當幕僚談論那島嶼富饒的資源與地緣政治重要性時，特朗普聽得津津有味，還叫白宮律師研究。
報道說，特朗普今春一次晚宴上提出購買該世界最大島嶼。他表示，聽聞丹麥在財政支援該自治領地上有點吃力，他遂想到由美國買入的主意，並問席上賓客：「你們認為如何？你們認為可行嗎？」格陵蘭每年要丹麥撥款5.91億美元（約46億港元）作津貼，佔當地預算六成。
美國有線新聞網絡（CNN）亦引述兩名消息人士指，特朗普有意洽購格陵蘭並叫白宮研究可行性。《華爾街》及CNN皆稱，不肯定特朗普有多認真。《華爾街》引述消息人士稱，認為特朗普有興趣購島，是因為看中格陵蘭蘊藏的天然資源，以及可擴大美國版圖留名，就像艾森豪威爾確認阿拉斯加為美國第49個州。美國共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）則在Twitter說，建議「並非瘋狂」，格陵蘭對美國「有着極具吸引力的戰略利益，這絕對應該擺在談判桌上」。
美國兩度洽購不果
美國過去曾兩度試圖洽購格陵蘭。1867年，美國以720萬美元從沙俄購入北美洲西北端151.8萬平方公里土地（1959年成為阿拉斯加州）後，也曾謀添購格陵蘭和冰島。總統杜魯門1946年曾向丹麥提出以1億美元黃金收購格陵蘭，但被拒。美國也曾在1917年向丹麥買入丹屬西印度群島，即現今的美屬處女島。
特朗普預定9月2日起國事訪問丹麥，將會晤新首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）及出席女王瑪格麗特二世招待的國宴。洽購格陵蘭問題未列入議程。
丹麥前首相：愚人節笑話
6月卸任首相的拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在Twitter說：「這一定是愚人節笑話，但完全不合時﹗」丹麥人民黨外交發言人埃斯珀森（Soren Espersen）稱特朗普「瘋了」。來自格陵蘭第二大黨的丹麥國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）表示，格陵蘭大部分人都會寧願跟丹麥保持關係。
曾任丹麥外長的社會民主黨資深議員利德高（Martin Lidegaard）認為購島提議完全脫離現實，但說：「美國對北極的利害關係與興趣顯著提升，他們想擴大影響力，我們得認真看待。」