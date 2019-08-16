紐國恐襲槍手獄中發信宣揚仇恨 官員致歉

新西蘭政府曾承諾不會為塔蘭特提供平台發布仇恨言論，但懲教官員透露獄方一直容許他寄信。其中一封寄給一名俄羅斯男子的6頁長信被上載4chan，信中塔蘭特談及2015年的俄國行，又讚揚英國法西斯主義者莫斯利（Oswald Mosley），重申他相信重大衝突即將發生。

刊爭議論壇 預言大衝突

紐國懲教部總監史蒂文森（Christine Stevenson）承認該信不應寄出，就信件令恐襲受害者痛苦致歉。當局正檢討獄中審查制度，暫停塔蘭特的寄信權。

懲教部長戴維斯（Kelvin Davis）表示，槍手從獄中寄出9封信，兩封給母親，5封給其他人，另有兩封遭扣起。槍手亦收到數十封信，部分被扣起。他表示，懲教部門從未處理過同類囚犯，已下令檢討現有法律規定。

塔蘭特今年3月15日襲擊基督城兩座清真寺，致51人喪生。他行兇前曾在網上發表白人至上主義宣言，今年4月加州猶太會堂槍擊案及本月得州槍擊案兇徒均聲稱受其啟發。

（法新社）