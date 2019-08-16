專訪：越南童婚猖獗 絕症婦苦尋失蹤兩年女

國際培幼會越南分部的傳訊經理陳秋瓊（Tran Thu Quynh，圖1左）上月26日來港受訪，憶述曾到鄰近中國邊境的赫蒙族（H'Mong）村落，尋人啟事隨處可見。她遇到患有絕症的56歲婦女阿多（Do），她約14歲的女兒已失蹤兩年，很大可能被拐到中國當新娘。雖然身受疾病所苦，她仍拿着女兒的照片向途人打探，唯盼臨終前重逢。陳秋瓊稱，赫蒙族是保留拐新娘傳統的少數民族之一，女童13歲後即有可能被男性拐走關起3日，其間男方會到女方家中提親。因此當地父母普遍視女兒失蹤3日為正常，之後才憂慮她會否被拐到國外，但往往為時已晚。

中國對新娘需求增

不少越南女童被販賣到中國、柬埔寨及老撾等鄰國，中國的需求顯著上升。由於一孩政策導致男女失衡，中國社會科學院預料2020年，處於適婚年齡的男性將比女性多出3000萬以上。不少農村地區的男性無力支付禮金迎娶本地人，將目標轉向鄰國女性。

陳秋瓊指出，經濟發展未能惠及偏遠地區，貧困家庭只能把女兒嫁出去減輕負擔。當地人視婚姻和生育為女性唯一目標，有父母憂慮婚前性行為會玷污家族聲譽，寧願女兒及早成婚減低風險。她又提到城市的童婚問題不及偏遠地區嚴重，但社交網絡發達令年輕人更易結識異性，加上當地忌諱性教育，導致未成年懷孕率上升，女童只能結婚。雖然童婚在越南屬違法行為，但當地婚姻觀念着重兩家人的共識，未必會簽紙登記，不少女童亦會虛報年齡，增加執法及支援的難度。

偏遠區貧窮 嫁女減負擔

早婚女童終日留在家中照顧子女，難以建立社交圈子，更遑論上學。由於童婚違法，她們不能到醫院生育，加上缺乏育兒知識，對母子健康都構成威脅，不少個案更因未能適應生活巨變而患上情緒病甚至自殺。陳秋瓊的團隊目前在3個邊境地區提供支援，設立女童小組讓她們分享早婚經歷及學習性知識，同時亦有針對男性、家長及教師的服務，盼望藉此扭轉當地對女性的固有想法。

明報記者 陳籽穎