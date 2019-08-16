新澤西爆鉛水 民眾恐慌 政府派過期樽裝水 被批安排混亂

州長籲聯邦政府施援

百計紐瓦克居民周三冒着暑熱輪候取水之際，有官員發現部分樽裝水已過最佳飲用日期，導致派發工作一度暫停，不少人不滿安排混亂。居民維納布爾（Nafessah Venable）直言，當地本已面對貧困及毒品等問題，「我們甚至不能帶孩子外出玩耍，現在又要擔心食水嗎？水是生命的必需品，我們沒有乾淨食水怎能生存？」新澤西州長墨菲（Phil Murphy）到其中一個派水中心視察，表示「擁有乾淨而安全的食水是權利，而非特權」，促請聯邦政府提供援助。

當地鉛水危機早於2016年引起關注，當時多間公立學校做年度食水檢查發現含鉛量超標，導致逾30間學校須轉而提供樽裝水。當局翌年1月在全市展開為期18個月的水管測試，發現有一成家庭的食水含鉛量幾乎是聯邦標準的兩倍。目前問題已擴散至當地的西部及南部，以及部分中部及北部地區，許多受影響社區都以黑人及低收入人士為主。

水管老化釋鉛 乏錢換喉

不少人將今次事件與密歇根州弗林特市（Flint）2014年起的鉛水危機比較，弗林特市居民至今只能依賴樽裝水，多名官員因此面臨刑事起訴。紐瓦克長期財困，難以負擔全面更換老舊水管。紐瓦克官員在2016年危機之初堅稱食水「絕對安全飲用」，直至有研究發現其中一間處理食水的工廠防鏽工程出現問題，政府才於去年10月起向民眾派發當年弗林特市使用的濾水器。惟環保局上周五指出濾水器無法完全解決問題，促請當地政府盡快向居民提供樽裝水，以及採取更進取措施。

（紐約時報）