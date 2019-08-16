調查報告指干涉司法 杜魯多拒道歉

迪翁在報告指杜魯多直接指示官員找出方案，以保障該公司在加拿大的商業利益。迪翁確認杜魯多違反《利益衝突法》第9條，但他無權制裁公職人員的違法行為。SNC-蘭萬靈公司因涉嫌2001至2011年賄賂敘利亞官員換取政府合約，2015遭加拿大皇家騎警控告。總理府官員向王州迪施壓勿檢控，以免造成職位流失，但她拒絕。王州迪1月內閣改組時被調任退伍軍人事務部長，2月宣布辭職。今次是杜魯多被揭2016年受邀與家人到一名富商在巴哈馬的私家島嶼度假後，第2次被裁定違反倫理法例。

再違倫理法例 反對黨促辭職

加拿大10月舉行大選，迪翁的報告公布後，加拿大保守黨領導人希爾再次要求杜魯多辭職。另一反對黨新民主黨領導人辛格則表示，杜魯多不適合再次當選總理。

（路透社）