調查報告指干涉司法 杜魯多拒道歉

【明報專訊】加拿大議會利益衝突和道德規範專員迪翁（Mario Dion）周三（14日）公布有關SNC-蘭萬靈集團公司案件的調查報告，確認加拿大總理杜魯多試圖「從多方面」干涉前司法部長王州迪有關對上述案件起訴的決定，違反加拿大聯邦《利益衝突法》。杜魯多表示完全接受報告，但拒絕道歉，稱他當時只是試圖挽救職位。
迪翁在報告指杜魯多直接指示官員找出方案，以保障該公司在加拿大的商業利益。迪翁確認杜魯多違反《利益衝突法》第9條，但他無權制裁公職人員的違法行為。SNC-蘭萬靈公司因涉嫌2001至2011年賄賂敘利亞官員換取政府合約，2015遭加拿大皇家騎警控告。總理府官員向王州迪施壓勿檢控，以免造成職位流失，但她拒絕。王州迪1月內閣改組時被調任退伍軍人事務部長，2月宣布辭職。今次是杜魯多被揭2016年受邀與家人到一名富商在巴哈馬的私家島嶼度假後，第2次被裁定違反倫理法例。
再違倫理法例 反對黨促辭職
加拿大10月舉行大選，迪翁的報告公布後，加拿大保守黨領導人希爾再次要求杜魯多辭職。另一反對黨新民主黨領導人辛格則表示，杜魯多不適合再次當選總理。
（路透社）
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