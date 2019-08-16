科企研監控工具牟利 恐成打壓幫兇

《華爾街日報》的報道提到，烏干達2016年開始採用由英德合資科技公司Lench IT Solutions的監控工具FinFisher監控部分高級酒店的無線網絡，以及政客、記者、社運人士的電話等。2017年初，烏國情報部門更嘗試採用以色列科企NSO集團的監控產品，以截取智能電話的加密通訊。

以色列NSO黑客軟件獲數十國青睞

NSO的客戶並不止烏干達。今年5月，通訊程式WhatsApp被揭發嚴重安全漏洞，NSO被指利用該漏洞推出黑客軟件入侵手機，旗下黑客軟件Pegasus尤受關注。NSO承認，有數十國家以Pegasus反恐、滲透犯罪集團及營救被綁架兒童等，但有研究指出，採用NSO監控技術的還包括巴林、摩洛哥、沙特和阿聯酋等涉違反人權的國家。人權組織亦指控NSO協助監控記者及異見人士，包括國際特赦組織一名研究員、墨西哥一名被殺記者的妻子和反貪人士，涉及沙特和墨西哥等國，早前被殺的沙特異見記者卡舒吉亦疑成監控目標。

科技新聞網站The Register則指出，美國、英國及澳洲亦正展開大規模監控計劃：美國國家安全局及聯邦調查局2017年公布資料，承認曾監控部分美國公民及蒐集其資訊，以保障國民安全，但無披露詳情；澳洲去年通過立法，強制網站及通訊服務供應商建立秘密監控功能，以調查恐怖活動及罪案；英國今年5月亦宣布推動間諜法，監控疑似外國間諜。

鮮受監管 「無異出售致命武器」

Yahoo新聞華盛頓分部主管魏因貝格爾（Sharon Weinberger）上月於《紐約時報》撰文稱，高科技監控如今已隨不少私人企業銷售全球，利潤達數以十億計，且鮮受監管。她認為如繼續讓這些科技成為任何人均能購買的產品，無異於出售致命武器，所有人均將面臨無處不在的監控，異見人士的安全勢受威脅。

（紐約時報/金融時報/The Register）