《華爾街》：華為涉助非洲國監控政敵 員工被指參與當地國安運作 華為：指控無根據

報道引述密件網安官員訪問

華為自1998年首次踏足肯尼亞以來，迄今已在40個非洲國家建造電訊網絡，並已雄霸互聯網，《華爾街日報》稱，華為業務已擴充至數碼監控。該報翻查非洲國家警方機密文件及國會委員會文件，以及訪問10多名跟華為合作的非洲國安高官、相信遭監控的反對派、網絡保安官員。報道指儘管錄影監控、網絡監察和手機大數據蒐集等已是國家安全系統的家常便飯，但華為提供的系統不止於此，據非洲安全高官所指，華為技術人員成為安全部隊的一部分，並參與運作，負責培訓安全部隊和科技監控單位。

助烏干達建5000人臉識別鏡頭

報道稱，華為在烏干達首都協助建立了11個監察中心打擊罪案，其中一幢造價3000萬美元的大樓將11月揭幕，將連接到華為在該國協助設立的逾5000個配備人臉識別技術的攝錄鏡頭。華為在烏干達警察總部也有一間貼上華為標誌的房間。官員稱，華為指導官員使用間諜軟件，以應對安全威脅和政敵。

烏干達情報監控計劃早在大約2012年展開，總統穆塞韋尼（Yoweri Museveni）視互聯網為政治威脅，尤其擔心社交網絡的動員能力，故下令情報部門尋找監控工具，初年曾求助西方科企，但後來轉向華為。

贊比亞官員稱獲協助拘反對派博客

至於贊比亞，報道引述該國安全高官稱，在造價7500萬美元的全新數據中心中，華為員工會跟科技罪案打擊小隊的成員合作監察和截取數碼通訊，目標包括罪案疑犯、反對派、社運人士和記者。他們更指華為兩名專家曾協助政府入侵一批反對派博客的電話和fb專頁，並鎖定位置協助當局拘捕他們。

美國博伊西州立大學數碼監控研究專家費德斯坦（Steven Feldstein）稱，他研究發現華為也有出售先進的錄影和臉部識別系統到逾20個國家。他認為，根據《華爾街》調查，華為似乎不是為了圖利，而是在推動某種監控計劃。

專家：華圖招攬非自由主義盟友

美國風險管理公司RWR Advisory Group管理人員達文波特（Andrew Davenport）認為，中國的長遠願景是招攬外國擁護中方在數碼層面的管治規範以及非自由主義政治價值觀，非洲是其中一環。

報道引述多名非洲安全高官稱，中國政府官員在促進華為的非洲交易上發揮關鍵角色，例如參與會面和陪同非洲情報官員參觀華為在深圳的總部。報道提到現駐尼日利亞拉各斯總領事儲茂明，指他前年5月出任駐烏干達使館政務參贊期間，曾跟華為駐非洲高管陪同烏干達派出的警官在北京接受訓練，其間在中介過程有關鍵角色，例如陪同出席中國公安部總部舉行的連串會面，見識中方監控能力。

華為發言人稱，該公司「從未參與『黑客』活動」，「完全拒絕那些針對我們商業運作的無根據和不準確指控，我們的內部調查清楚顯示，華為及其僱員從未參與任何（報道）指控的活動。我們沒有相關合約或能力這樣做」。

中國外交部：各國警政合作屬慣常

中國外交部書面回應表示，各國在警政上合作是慣常做法，稱非洲國家致力建立「安全城市」是為了改善人民生活和營商環境，質疑將之跟「監控」相提並論或有「隱秘動機」。

（華爾街日報）