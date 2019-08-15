杜明高涉性騷擾 兩歌劇院取消演出

稱指控距今30年 杜明高斥不準確

8名歌手和1名舞蹈員向美聯社訴說她們遭杜明高（Placido Domingo）性騷擾的往事，時間追溯至1980年代，最新的近至千禧年之後，當中有人指杜明高把手伸進裙子內，有人說他強吻她們，亦曾被杜明高多次提出性交的暗示。她們之中有些人說，在抗拒杜明高的侵犯後，事業受到打擊。記者訪談其他30多名音樂人、聲樂老師和幕後工作人員，他們都表示過去30年曾目睹到報道所述的杜明高各項「含性暗示」舉動。

杜明高發表聲明回應說：「這些匿名人士的指控可追溯到多達30多年前，令人深感不安，內容並不準確。」然而，杜明高自2003年起擔任總監的洛杉磯歌劇院（Los Angeles Opera）周二發表聲明，稱院方會「請外部律師來調查相關指控」。費城管弦樂團協會（Philadelphia Orchestra Association）已撤銷邀請杜明高在下9月18日開幕夜現身。三藩市歌劇院（San Francisco Opera）同樣取消他10月6日的演出。然而，奧地利薩爾茨堡音樂節（Salzburg Festival）負責人表示，杜明高會如期在這個月登台演出。

（法新社/中央社）