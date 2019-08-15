母沒收手機 少女遊戲機雪櫃上Twitter惹熱議

事件主角多蘿西（Dorothy）在兩周前，因為煮食時只專注看YouTube影片而差點釀成火災，最終遭母親沒收手機以作懲罰。她坦言自己一向以Twitter打發時間，憂慮只能無聊地度過整個夏天，而且在Twitter上消失太久或會流失追蹤者，故此拼命尋找其他方式使用Twitter。

Twitter發起「釋放多蘿西」標籤

她後來利用任天堂3DS發文，交代手機被母親沒收一事。她的母親隨即發文回應，稱發現多蘿西偷偷使用3DS，明言將會關閉其帳戶。多蘿西不甘示弱，改為使用Wii U的遊戲主機發文，並感謝追蹤者的支持，惟最終同樣遭沒收。最後她使用可連接社交網站的LG智能雪櫃發文，笑言自己「正與雪櫃聊天」。事件獲1.2萬次轉發，就連Twitter的官方帳戶亦發起「#釋放多蘿西」（#FreeDorothy）的標籤，不過她目前仍被母親禁止使用Twitter，只能透過親戚的iPad接受訪問。

（衛報/紐約雜誌）