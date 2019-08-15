日辨精子「性別」新法 有助繁殖牲口

包括人類在內的許多動物都是由精子中的性染色體來決定性別，其中帶有X染色體的精子會產生雌性後代，而由帶有Y染色體的精子則會產生雄性後代。由於不同性別的牲口按種類與用途區分會有不同的市場價值，例如能夠產奶的雌性乳牛售價較雄性乳牛高，而雄性肉牛經閹割後生長速度較快，較雌性更有經濟效益，如何有效率地區分精子的性染色體成畜牧業希望破解的難題。

日本廣島大學生命科學研究科教授島田昌之帶領研究團隊以老鼠為研究對象。研究員從X染色體精子有較多蛋白質受體的特性着手，發現X染色體的精子尾部具有名為TLR7和TLR8的受體，兩者與抗病毒藥Resiquimod結合後便會令精子停止游動，但不會影響其與卵子結合的能力。專家將受試老鼠的精子放入含有Resiquimod的營養液中，一小時後停止活動的X染色體精子便會沉在容器底部，而未受影響的Y染色體精子則在容器上層聚集。研究員分別利用兩層取得的精子令雌性老鼠受精，結果上層精子八成產生雄性小鼠，而下層精子則產生八成雌性。同一方式用於牛隻及豬隻亦能成功控制產出的牲口主要性別。

專家：用於人類恐惹道德社會問題

島田稱，今次是首次有研究顯示出X染色體精子與Y染色體精子功能上的差別，與現有藉由分辨精子相對大小作區分的技術便宜和簡便得多，有助農業應用。島田亦指出，人類或其他物種的精子上亦有類似受體，此分辨技術料亦適用，但警告用於人類可能令家長選擇決定子女的性別，恐導致道德和社會爭議。研究報告刊於《PLoS生物學》期刊。

（綜合報道）