呼吸飲食攝微膠 恐影響心肺

英國倫敦大學國王學院環境與健康中心的研究員賴特（Stephanie Wright）指出，一般小於25微米的微膠，可從口、鼻進入人體，而小於5微米的塑膠更可能積聚於肺部纖維組織上。雖然學界仍未了解塑膠對健康的影響，但微膠大多具黏性，能累積汞等重金屬與持久性有機污染物，例如溴化阻燃劑（BFR）、多環芳香烴（PAHs）等，均屬有損健康的物質。

納米塑膠能穿透腸道細胞壁

至於比微米更細的納米塑膠（nanoplastics）潛在風險可能更大。瑞士弗里堡大學科學家萊納（Roman Lehner）表示，納米塑膠的化學和物理性質與較大的塑膠顯著不同，其中一個特徵就是由於納米粒子表面的原子數量與體積的比例較其他塑膠為高，令它們更易產生化學反應，對人體健康的潛在風險更大。迄今的研究表明，水生生物攝入的納米塑膠會穿透細胞壁，可能會令牠們的行為改變，並影響內分泌功能。實驗還顯示，納米塑膠能穿透人體腸道樣本的細胞壁。由於空氣存在微膠屬新近發現，目前幾乎沒有關於空氣中納米塑膠對人體健康及環境影響的研究可供參照，不過萊納相信研究很可能顯示其影響嚴重。

（國家地理雜誌）