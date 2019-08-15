美政府報告：3000米高山雨水含塑膠

不限都市 膠粒子可飛千公里

地質勘探局化學家韋瑟比（Gregory Wetherbee）為探測空氣中氮的蹤迹，沿科羅拉多州弗蘭特嶺（Front Range）設8個點收集雨水樣本，其中6處在博爾德（Boulder）至丹佛（Denver）之間的都市範圍，另兩處設於較高海拔。到他分析相關樣本時，赫然發現顯微鏡下有屑狀、珠狀和纖維狀的塑膠。儘管市區樣本的塑膠含量多些，但在海拔3139米洛磯山國家公園的樣本亦有所發現。大部塑膠微細到需要放大20倍至40倍才看得見。報告指，發現顯示「水含塑普遍，不僅限於都市」。

韋瑟比道：「我認為我們能跟大眾分享的最重要結果是，四周有比我們肉眼所見的更多塑膠。它在雨裏，在雪裏，它現在是我們環境的一部分。」

今年4月首次有「塑膠雨」報告，指出「微膠是一種新的大氣污染物」。科學家阿朗（Deonie Allen）、艾倫（Steve Allen）等持續5個月在法國南部比利牛斯山脈（Pyrenees Mountains）海拔約1400米的氣象站，從雨水錄得日均每平方米達365件微膠粒子。所發現的微膠，逾五成不到25微米。報告推斷膠粒子可乘風飛渡數百、數千公里。

阿朗說：「假如你在戶外用設定400納米波長的紫外線照射，就會見到空氣中的各種塑膠顆粒發出熒光。在室內情况更差。」艾倫表示，即使是生物降解塑膠，都會化為肉眼看不見的微膠。

廢料分解碎片 洗衣生產釋膠纖維

美國賓夕法尼亞州貝倫德學院的微膠研究員梅森（Sherri Mason）稱，逾九成的塑膠廢料無循環再用，慢慢分解成愈來愈細的碎片。另外，每次洗濯能從衣物釋出膠纖維，而在多種生產過程中，膠粒子也是副產物。她說，幾乎任何用塑膠構成的東西，都能釋出粒子到大氣中，在下雨時隨雨珠落入海洋江河湖泊，滲入地下水源。有研究估計，海洋現有5.25萬億塊塑膠碎屑，到2025年將增加達3倍。

（衛報/國家地理雜誌/生態觀察網）