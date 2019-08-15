日本內望：小泉進次郎的政治劇場 ／文：張望

十多年前，小泉進次郎父親小泉純一郎在日本政界刮起旋風。他以「郵政民營化」為切入點，通過製造「黨內抵抗勢力」，實施罕見的自上而下的大膽改革，被當時的日本媒體譽為小泉劇場。如今，小泉家族二代似乎正在掀起第二輪熱潮，重開閉幕已久的小泉劇場。

婚事政治考量 拓展女性支持

小泉進次郎的婚事，在日本政界一直是一個熱門話題。而政治家的婚事在日本從來都不是一件簡單的事情。據日本周刊《女性Seven》報道，小泉一直有意避開來自豪門望族的對象，反而是對擁有自身事業的智慧型女性情有獨鍾。這一偏好顯然是有政治考量的，可以拓展自我意識日漸抬頭的日本新一代女性選民的支持。著名電視主播瀧川克里斯汀，無疑符合這一要求。

滝川克里斯汀是日法混血兒，2007年起是知名的富士電視台晚間新聞主播，以在面對電視鏡頭「斜面45度」聞名全國。2013年，滝川參加日本申奧會代表團，並以日本式的「盛情款待」（おもてなし）的口號聞名國際。滝川雖然是混血儿，但身上洋溢着日本女性典雅得體的氣質，又能操日英法三國語言，是名副其實的日本國際派。在此次婚事宣布後，日本主流輿論認為，如果將來小泉成為日本首相，滝川將會是極為理想的第一夫人。

先向菅義偉報告耐人尋味

此外，值得留意的是，小泉本次在首相官邸宣布婚訊，是因為他需要先向官房長官菅義偉報告，而非首相安倍晉三。這一舉動，從政治角度來看耐人尋味。在7月剛剛結束的日本參議院選舉期間，菅義偉被日本媒體廣泛視為是2021年後接替安倍的熱門首相候選人，並曾在今年5月罕見訪美並會見美國副總統彭斯（Mike Pence）。根據日本媒體內部流傳：過去數年，無論從內閣人事，還是黨內要職，乃至於決定引進海外勞工這樣較具爭議性的政策議題，都是菅義偉在幕後協調拍板。安倍能夠維持長期執政，掌握內部實權的大管家菅義偉功不可沒。如今，小泉先去向菅義偉報告自身的婚事，從日本的人情文化脈絡來看，顯示兩人維繫着極佳的信賴關係，可見進次郎政治手腕的深謀遠慮。

進次郎的父親小泉純一郎曾有一句名言：政界是妒忌之海。目前，執政自民黨上下表面上雖對進次郎的婚訊表示祝賀，但以他目前自民黨中生代的身分竟敢在處於日本政治中樞的首相官邸宣布婚訊，儼如日本首相和第一夫人面對傳媒，難免引來黨內外的羨慕妒忌恨。小泉進次郎未來能否以實力證明自己的政治才能，拭目以待！

張望

日本早稻田大學國際教養學部副教授