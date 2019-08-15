高官改自由女神像名詩 被批扭曲「美國夢」

【明報專訊】美國公民及移民服務局署理局長古辛納利周二（13日）接受訪問時，將刻在自由女神像牌匾的名詩更改字眼，演繹為「能以雙足自立而不會成為公共負擔的人」才會獲美國接納，又稱詩句原本是針對「來自歐洲的移民」，以支持特朗普政府的新移民政策，惟言論隨即被批評扭曲「美國夢」。
「移民應能自立 不造成負擔」
古辛納利（Ken Cuccinelli）接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時，被問及是否同意名詩《新巨人》是美國精神的一部分。《新巨人》由美國詩人拉扎勒斯（Emma Lazarus）於1883年創作，原句的意思為「把你們疲憊、窮困、擁在一起而渴望自由呼吸的人民交給我吧」，最初是捐贈予自由女神像募款工作的作品，直至1903年被刻在自由女神像底座主要入口處的牌匾上。
古辛納利則表示，詩句應為「把你們疲憊、窮困、能以雙足自立而不會成為公共負擔的人交給我吧」。主持人追問新移民政策有否改變「美國夢」的定義，他回應指「不是在此以美國人身分出世的人，並沒有權利成為美國人」。他同日晚上在有線新聞網絡（CNN）解釋自己是回答問題，而非創作詩句，批評左翼人士扭曲其言論。
稱回答問題 否認創作
特朗普政府周一宣布，當局由10月起審批綠卡、簽證及公民權的申請時，將會視乎申請人未來會否依賴醫療、食物及房屋等公共援助，意味低收入或教育水平較低的移民家庭有可能被拒。美國目前約有2200萬名沒有公民身分的合法居民，估計當中不少人將受影響。有人批評此舉剝削這些家庭的合法居留權利，違反美國精神。
（CNN/BBC）
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