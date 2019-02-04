FTC：必要時分拆科網巨擘促競爭

西蒙斯（Joe Simons）正帶領工作小組，檢視科技業界是否存在壟斷情况。他向彭博社稱，如有必要，可能會推翻以往科企的併購，以打破反競爭的業界環境。他說：「這做法（分拆科企）不是很理想，因為非常棘手，但你必須做你需要做的事。」他強調，即使併購以往已獲政府核准，FTC仍可能修正「錯誤」，而分拆需獲法院核准。

談及司法部上月亦就網上購物、社交媒體、搜尋等主流平台展開反壟斷調查，會否與FTC的調查重疊，西蒙斯稱，FTC與司法部已就調查範疇達成協議，雙方會按各科企特定的營運情况分別調查，同一科企可能同時成為司法部與FTC的調查目標。

科企可同時被司法部調查

對於fb上月透露FTC正就社交媒體、數碼廣告與流動應用程式對fb展開調查，西蒙斯未有確認相關細節，但表示任何涉及fb以往併購的調查均將集中於初創公司如未被併購會有何發展。有知情者稱，工作小組已就fb是否涉及壟斷展開調查，調查範圍包括fb有否藉由併購初創公司避免競爭。

（彭博社）